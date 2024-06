Quad-Fahrer schwer verletzt (Foto)

Dierbach (ots) – Ein 56-jähriger Quad-Fahrer und eine 58-jährige PKW-Fahrerin befuhren am 11.6.24 gegen 09:40 Uhr, die Landstraße 544 vom Kreisel Oberhausen in Fahrtrichtung Niederotterbach. Als sie zu einem langsam fahrenden Fahrzeug der Straßenmeisterei aufschlossen, bremsten beide ab. Nachdem die hinten fahrende PKW-Fahrerin gewartet hatte und der Quad-Fahrer nicht überholte, überholte diese selbst.

Als sie sich auf Höhe des Quad-Fahrers befand zog dieser nach links, sah die PKW-Fahrerin im letzten Moment und zog wieder nach rechts. Hierbei übersteuerte er und fuhr in einen parallel verlaufenden Entwässerungsgraben ein. Während der Fahrer hierbei vom Quad flog, rutschte dieses wieder auf die Fahrbahn und überschlug sich, bevor es in Endlage kam.

Bei dem Unfall wurde der Quad Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde durch Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Versorgung und Bergung musste die Landstraße kurz vollgesperrt werden. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel: 0634393340 melden.

Wildunfall

Böbingen (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem 43-jährigen Motorradfahrer kam es am Dienstag 11.06.2024 um 04.45 Uhr auf der K 37 bei Böbingen. Durch die Kollision erlitt der Fahrer eine Unterschenkelfraktur und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Zusammenstoß mit Radfahrer

Edesheim (ots) – Ein 60-jähriger Autofahrer übersah am Montag 10.06.2024 um 15.45 Uhr, beim Einfahren in die Staatsstraße ein auf dem Radweg fahrenden 69-jährigen Rennradfahrer. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Rennradfahrer Prellungen am Oberkörper, Armen und Knie zuzog. Der Gesamtschaden liegt bei 2.000 Euro.