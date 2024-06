Disput nach vorausgegangenem Verkehrsverstoß

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 10. Juni 2024, wurde einer Rollerfahrerin von einem bislang unbekannten Autofahrer genötigt. Die 42-jährige Frau befuhr mit ihrem Kleinkraftrad den Elf-Freunde-Kreisel in Richtung Innenstadt. Zwischen ihr und einem grauen Ford mit Kaiserslauterer Zulassung kam es dabei zu mehreren gefährlichen Situationen.

Nach aktuellen Erkenntnissen unterschritt der Pkw-Fahrer den erforderlichen Abstand zur Rollerfahrerin und überholte diese in riskanter Weise. An der Ampelanlage der Zollamtsstraße/Trippstadter Straße kam es schließlich zu einem erneuten Zusammentreffen und einem Wortgefecht. Danach entfernten sich die Beteiligten von der Örtlichkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und bittet um Mithilfe: Wer hat die Situation beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |jm

Der Täter kehrt zum Tatort zurück

Kaiserslautern (ots) – Das Klischee, dass Täter zum Tatort zurückkehren, hatte sich am frühen Montagmittag in der Innenstadt bewahrheitet. Bald darauf klickten dann auch die Handschellen. Zwei Männer stehen im Verdacht, aus einem Lastwagen in der Luisenstraße Wertsachen gestohlen zu haben. Während der Betroffene des Diebstahls bei der Polizei die Anzeige erstattete, kehrten die Verdächtigen zum Tatort zurück.

Möglicherweise erhofften sie sich weitere Beute. Allerdings rechnete das Duo nicht damit, dass ein Zeuge sie beobachtete und die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gaben die Langfinger Fersengeld.

Ein 23-Jähriger flüchtete auf einem Fahrrad. In der Friedrichstraße nahm ihn die Polizei vorübergehend fest. Wie sich herausstellte, war der Mann mit einem Messer bewaffnet. Außerdem fanden die Polizisten Kokain. Ermittlungen brachten die Beamten schließlich auf die Spur seines mutmaßlichen Komplizen.

Die Männer im Alter von 23 und 40 Jahren blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

Misslungener Handyverkauf – Wem gehört das iPhone?

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag 10. Juni 2024 kam es nach einem misslungenen Handyverkauf in der Zollamtsstraße zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter Mann offerierte seinem Opfer ein hochwertiges Mobiltelefon. Jedoch konnte der Verkäufer dieses nicht entsperren. Der 36-jährige Kaufinteressent wurde stutzig und gab an, die Polizei zu informieren.

Daraufhin trat der Täter dem Mann gegen das Bein und flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit. Das Smartphone wurde zurückgelassen. Die Polizei stellte das iPhone 11 Pro Max sicher. Die Beamten schließen nicht aus, dass es sich bei dem Gerät um Diebesbeute handeln könnte. Der Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Eigentümer des Smartphones geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |jm

Unbekannte Täter demolieren Windschutzscheibe

Kaiserslautern (ots) – Im Zeitraum vom 06. bis 10. Juni 2024 gegen 12:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen in der Zollamtsstraße geparkten Audi Q5. Die Übeltäter schlugen mehrfach mit einem Gegenstand auf die Windschutzscheibe ein, wodurch das Glas zu Bruch ging. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 600 Euro und hat Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten sich unter der Tel: 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |jm