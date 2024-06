Trauerfeier für unseren im Dienst getöteten Kollegen – Ergänzung

Mannheim (ots) – Die öffentliche Trauerfeier für unseren verstorbenen Kollegen, findet am 14.06.2024 um 11 Uhr im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Ergänzend möchte das Polizeipräsidium Mannheim darauf hinweisen, dass ein Zutritt in das Congress Center Rosengarten für die Bürger leider an diesem Tag nicht möglich sein wird.

Für alle Bürger besteht weiterhin die Möglichkeit im Bereich des Friedrichsplatzes der Veranstaltung beizuwohnen. Dort werden Live-Bilder aus dem Congress Center Rosengarten auf einer großen Leinwand übertragen. Das Polizeipräsidium Mannheim bittet um Verständnis.

Polizeihubschrauber im Bereich Mannheim-Neckarau im Einsatz

Mannheim (ots) – In der Nacht vom Montag auf Dienstag, kam es im Bereich Neckarau zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war. Der Einsatz war gegen 01:00 Uhr beendet. Zugrunde lag ein Diebstahlsdelikt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.