Frau kommt von Fahrbahn ab und überfährt Betonzaunpfähle

Wilhelmsfeld (ots) – Am Montag gegen 17:05 Uhr fuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin die L 536 von Schriesheim kommend in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld entlang. Im Bereich des Ortseingangs Wilhelmsfeld kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Betonpfähle eines Gartenzaunes in der Schriesheimer Straße, und kam am Fahrbahnrand auf einer Wiese zum Stehen.

Vor Ort konnten bei der Frau keine Verletzungen festgestellt werden, jedoch wurde sie vorsorglich in ein nah gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Pfarrhaus – Zeugenaufruf

Rauenberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21 Uhr und 08:30 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zum Pfarramt in der Wieslocher Straße. Im dortigen Pfarrbüro entwendeten der oder die Täter mehrere Schlüssel, um mithilfe derer verschiedene Tresore in der nahgelegenen Sakristei einer Kirche zu öffnen. Entwendet wurde glücklicherweise

nichts.

Die Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Stark alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit vorausfahrendem Fahrzeug

Neckargemünd (ots) – Am Montag fuhr ein betrunkener 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 20:30 Uhr auf der Ortsstraße aus Dilsberg kommend in Richtung Rainbach, als er einer 43-jährigen VW-Fahrerin ins Heck fuhr.

Ersten Ermittlungen zu Folge reagierte der 24-Jährige zu spät auf das Bremsen der vorausfahrenden VW-Fahrerin. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mitsubishi-Fahrer Anzeichen fest, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht und ergab einen Wert von knapp über 2,0 Promille. Für die anschließende

Blutprobenentnahme wurde der 24-jährige Autofahrer zum Polizeirevier gebracht. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Die Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und der 24-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen – Geschädigte und Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Am Dienstag gegen 02:25 Uhr beobachtete ein Zeuge über eine Überwachungskamera, wie sich ein Mann einem geparkten Fahrzeug in der Edith-Stein-Straße näherte und in diesem Zuge überprüfte, ob das Fahrzeug verschlossen ist. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Eine Polizeistreife des Polizeirevier Wiesloch konnte den 25-jährige Mann unweit der Örtlichkeit antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Zunächst gab der Mann gegenüber den Beamten an, lediglich spazieren zu gehen. Bei seiner

darauf folgenden Durchsuchung konnte Bargeld in Form von Scheinen und Münzen im

niedrigen dreistelligen Bereich festgestellt werden. Auf das Bargeld angesprochen, gab er an, dass er dieses aus einem weißen und schwarzen Pkw gestohlen habe. Neben dem Bargeld, einem Pfefferspray und einem Einhandmesser, konnten das Streifenteam außerdem verschreibungspflichtige Arzneimittel, für die er keinen Nachweis vorzeigen konnte, sowie geringe Mengen Marihuana auffinden.

Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der 25-Jährige auf das Polizeirevier gebracht, wo er nach Beendigung der Maßnahmen entlassen wurde. Der Polizeiposten Walldorf hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich unter:06227/841999-0 zu melden.