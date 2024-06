Grabfigur von Friedhof entwendet

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende zwischen Samstag und Sonntag

entwendeten bislang unbekannte Täter eine sakrale Möwenfigur von einem Grab auf

dem Friedhof Daxlanden. Die Grabfigur war fest auf einem Steinsockel verankert

und wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge offenbar mit brachialer Gewalt

abgerissen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West

in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden nach Brand eines Lackierbetriebs

Karlsruhe (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagmorgen in

einem Lackierbetrieb in Graben-Neudorf ein Feuer aus. Ein 65-jähriger Mann wurde

schwer verletzt, drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand gegen 09:25 Uhr offenbar in einer

Lackierkabine des in der Dieselstraße gelegenen Betriebs aus und griff

anschließend auf das gesamte Gebäude über. Beim Eintreffen der ersten

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude

und starker Rauch drang nach außen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden

Anwohner sowie Mitarbeiter umliegender Firmen kurzzeitig gebeten ihre Häuser

bzw. ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Zudem drohte das Feuer auf ein

angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es

letztlich jedoch eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern und den Brand zu

löschen.

Ein 65-jähriger Mann, der noch versucht hatten den Brand zu löschen, wurde mit

Verbrennungen sowie einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem

wurden drei weitere Personen vor Ort von Rettungskräften medizinisch betreut.

Das betroffene Gebäude ist nach derzeitigem Sachstand einsturzgefährdet. Im

Inneren des Betriebs zerstörten die Flammen vier Pkw, die zum Teil komplett

ausbrannten. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge wohl auf

mehrere hunderttausend Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten war der Bereich Dieselstraße/Benzstraße/Ottostraße zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zurzeit dauern die Arbeiten der Feuerwehr noch an. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.