Wiesbaden: Mehr Flugverkehr durch die 75-Jahrfeier zum Ende der Berliner Luftbrücke im Juni 2024 zu erwarten

Wiesbaden – Vom 11. bis zum 19. Juni wird es auf dem Flugplatz der Clay Kaserne in Wiesbaden-Erbenheim zu mehr Flugbewegungen kommen. Die Bewohner Wiesbadens und der umliegenden Gemeinden werden mehr Flugbetrieb wahrnehmen.

Im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Berliner Luftbrücke, die am 15. und 16. Juni auf dem Gelände der Clay Kaserne stattfindet, werden sowohl historische als auch aktuelle Flugzeuge auf dem Flugplatz zu sehen sein und an Flugprogrammen teilnehmen. Alle Flüge und sonstige Geräuschquellen sind genehmigt und werden innerhalb der erlaubten Flughöhen und Flugwege stattfinden.

„Die U.S. Army ist stets um ein gutes Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden bemüht und wird alle bestehenden Lärmschutzmaßnahmen umsetzen. Die U.S. Army bittet die Anwohner der umliegenden Gemeinden um Verständnis und lädt herzlich zum Besuch der Veranstaltung am 15. und 16. Juni in der Clay Kaserne ein.“

Aus Sicherheitsgründen werden die Ankunfts- und Abflugzeiten der Flugzeuge nicht im Voraus bekannt gegeben.

Wissenswertes zur Berliner Luftbrücke

Die Veranstaltung zur Berliner Luftbrücke erinnert an den 75. Jahrestag des Endes der Berliner Luftbrücke. Die Berliner Luftbrücke war eine der größten humanitären Luftbrücken in der Geschichte. Die US-amerikanischen und alliierten Streitkräfte transportierten mehr als 2 Millionen Tonnen Hilfsgüter auf dem Luftweg an die blockierten West-Berliner.

„Die U.S. Army Garnison Wiesbaden, ehemals ein Flugplatz der U.S. Air Force, war einer der Hauptstandorte, von dem aus die Flugzeuge zur Unterstützung der Berliner Luftbrücke starteten“, sagte Colonel David W. Mayfield, Kommandant der U.S. Army Garnison Wiesbaden. „Es war ein historisches Ereignis und die größte humanitäre Luftbrücke der Geschichte. Die Berliner Luftbrücke war auch der Beginn einer Partnerschaft und schließlich eines Bündnisses zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland, das bis heute besteht und kontinuierlich weiterwächst.“

Veranstaltungs-Shuttle am Samstag

Am Samstag, 15. Juni, bietet der lokale Busdienstleister ESWE einen exklusiven Shuttle-Service von der Haltestelle John-F.-Kennedy-Straße in Wiesbaden direkt zur Clay Kaserne und zurück an. Die Shuttle-Busse fahren von 10.45 bis 20.00 Uhr im 15-Minuten-Takt. Es steht nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung, eine Buchung ist nur über die Online-Ticketregistrierung möglich. Fußgänger und Radfahrer benötigen keine Registrierung.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz, indem Sie sich unter https://protokoll.hessen.de/event.php?vnr=e8-10a anmelden, und seien Sie dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Der Samstag wird ein exklusiveres Erlebnis mit mehr Platz für die Besichtigung der historischen Rosinen-Bomber und aktueller militärischer Ausrüstung von U.S. Streitkräften und Bundeswehr. Für die jüngsten Besucher ist mit allerlei Kinderspielmöglichkeiten gesorgt.

Park & Ride-Bereiche am Sonntag

Am Sonntag, 16. Juni, stellen die Stadt Wiesbaden und ESWE gemeinsam Park-and-Ride-

Plätze zur Verfügung, um den öffentlichen Stadtbusverkehr aus umliegenden Wiesbadener Gemeinden zu fördern.

Folgen Sie den Hinweisschildern an A66, A671 und B455, um bequem zu den ausgewiesenen Park & Ride-Plätzen zu finden; darunter das Gewerbegebiet Mainz-Kastel, die Parkplätze in Delkenheim und Hochheim, der IKEA-Parkplatz in Wallau und das R+V-Parkhaus in der John-F.-Kennedy-Straße.

Weitere Informationen über die Veranstaltung und das Programm der Berliner Luftbrücke finden Sie auf der offiziellen Website unter https://home.army.mil/wiesbaden/berlinerluftbruecke.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, an dieser historischen Feier teilzunehmen!