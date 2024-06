30-Jährigen mit Cuttermesser schwer verletzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitagabend 07.06.2024 gegen 17:45 Uhr, griff ein junger Mann einen 30-Jährigen in einer Wohnung im Stadtteil Hemshof an und verletzte ihn mit einem Cuttermesser. Der 30-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht. Grund für die Auseinandersetzungen dürften Sorgerecht Streitigkeiten gewesen sein.

Nach der Tat wurde der in Oberotterbach wohnende junge Mann telefonisch bedroht. Die Drohungen lösten am Sonntagabend 09.06.2024, einen größeren Polizeieinsatz in Oberotterbach aus. Verletzt wurde niemand.

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Sonntag 09.06.2024 gegen 19 Uhr, wurde ein 18-Jähriger durch einen 19-Jährigen und weitere männliche Jugendliche in der Bremserstraße angegriffen. Hierbei wurde ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als er zu Boden ging, traten die Täter außerdem auf ihn ein.

Im Anschluss entfernten sich die Angreifer in Unbekannte Richtung. Da der Vorfall der Polizei erst mit zeitlichem Verzug gemeldet wurde, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

13-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) – Seit Samstag 08.06.2024, wird eine in Ludwigshafen wohnende 13-Jährige vermisst. Sie verließ am Samstag gegen 11 Uhr ihre elterliche Wohnung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden.

Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 13-Jährigen:

Ca. 160 cm groß, schlanke Statur, schulterlange, dunkle Haare, trägt eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und weiße Nike Airforce Sneaker.

Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/u2xs5

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Fahrzeugaufbrüche – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Die Polizei Ludwigshafen sucht in mehreren Fällen Zeugen von Fahrzeugaufbrüchen. Zwischen dem 07.06.2024 ab 18 Uhr und 10.06.2024 um 05 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Straße „In den Weihergärten“ abgestellten Audi TT auf und entwendeten das Autoradio.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

(ots) – In drei weiteren Fällen sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 nach Zeugen. Zwischen dem 08.06.2024 ab 15 Uhr und 09.06.2024 um 10 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Schulstraße abgestellten Audi A3 auf. Entwendet wurde nichts. Im gleichen Zeitraum wurde ein in der Ungsteiner Straße abgestellter Mercedes Viano aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet.

Ebenfalls zwischen dem Abend des 08.06. und dem Morgen des 09.06.2024 wurde ein Fahrzeug in der Bergzabener Straße aufgebrochen und ein darin befindlicher Geldbeutel gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca 2.400 Euro.

Unfall in Zollhofstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 09.06.2024 gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Zollhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige und ein 30-jähriger Autofahrer waren in gleicher Richtung auf der Zollhofstraße in Richtung Rheinallee unterwegs.

Bei einem Spurwechsel übersah der 30-Jährige den auf gleicher Höhe fahrenden Rollerfahrer und kollidierte mit ihm. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Radfahrer angegriffen

Rheinzabern (ots) – Am 09.06.24 gegen 15 Uhr überholte ein Rad fahrendes Ehepaar einen anderen Radfahrer in der Ortsmitte von Rheinzabern und wurde verbal von dem Überholten angepöbelt. Kurze Zeit später auf dem Radweg an der L540 zwischen Rheinzabern und Rülzheim wollte das Ehepaar zu Fuß mit ihrem Rädern auf den Radweg übersetzen. Der zuvor überholte Mann holte die beiden wieder ein und schlug unvermittelt mehrfach auf den Ehemann ein.

Der Täter flüchtete im Anschluss in den Wald in Richtung Rülzheim und konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der leicht verletzte Ehemann wurde vor Ort medizinisch versorgt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.