Jugendlicher verursacht größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Ein 17-Jähriger führte am Samstag gegen 01.00 Uhr in der Südweststadt eine Soft-Air Waffe mit sich und löste somit einen Polizeieinsatz aus. Gegen 01 Uhr, meldeten Passanten der Polizei einen jungen Mann, der offenbar eine Langwaffe mit sich führen würde und soeben in eine Straßenbahn eingestiegen sei.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht feststand, ob es sich um eine „scharfe“ Schusswaffe handelte, stoppten Polizeibeamte die betreffende Straßenbahn. Bei einer Durchsuchung der Bahn auf Höhe der Haltestelle Poststraße trafen die Beamten schließlich auf den 17-Jährigen, der eine täuschend echt aussehende Pumpgun mit sich führte.

Diese sogenannte Anscheinswaffe stellten die Beamten sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz ein. Zudem wird geprüft, ob der Jugendliche die Kosten des Einsatzes tragen muss. Die weiteren Ermittlungen werden im Haus des Jugendrechts geführt.

Rennradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Rennradfahrer und einer 58-jährigen Fahrradfahrerin am Sonntagabend in Karlsruhe-Mühlburg erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen. Der an dem Unfall beteiligte Rennradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr die 58-Jährige gegen 21:20 Uhr aus einem Grundstück auf die Gablonzer Straße. Hierbei übersah sie offenbar zwei männliche Rennradfahrer, die die Gablonzer Straße aus Richtung eines Bowling-Centers kommend in Richtung Schoemperlenstraße entlangfuhren.

Die 58-Jährige kollidierte dabei mit einem der Rennradfahrer, wodurch beide Beteiligte zu Fall kamen. Hierbei zog sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Auch der Rennradfahrer soll sich bei der Kollision eine blutende Wunde an der Stirn zugezogen haben.

Trotz seiner eigenen Verletzung sowie der Verletzungen der 58-Jährigen verließen der Rennradfahrer und sein Begleiter die Unfallstelle offenbar ohne ihr Personalien zu hinterlassen beziehungsweise ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen, der circa 180 cm groß war, eine Rennradmontur getragen und eine osteuropäische Sprache gesprochen haben soll, nimmt die Verkehrspolizei unter 0721 944840 entgegen.

Kreis Karlsruhe

Schwer verletzte Frau bei Verkehrsunfall zwischen 2 Radfahrern

Karlsruhe (ots) – Eine 76-jährige Radfahrerin stürzte bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines zweiten Fahrradfahrers zwischen Weingarten und Karlsruhe-Grötzingen am Sonntagmittag und erlitt schwere Verletzungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad gegen 12.30 Uhr auf einer Landwirtschaftsstraße zwischen Weingarten und Grötzingen in Fahrtrichtung Süden. Als sie eine Fußgängerin auf Höhe Werrabronn überholen wollte, soll ein in gleicher Richtung fahrender E-Bike-Fahrer, zwischen der 76-Jährigen und der Fußgängerin hindurchgefahren sein.

Wohl aufgrund dieses Manövers stürzte die Seniorin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ob es zwischen den Beteiligten zu einer Berührung gekommen war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der E-Bike-Fahrer fuhr nach Zeugenangaben ohne anzuhalten weiter Richtung Grötzingen. Er sei groß und schlank und habe dunkle Haare. Das Fahrrad wurde als gelb mit überbreiten gelben Felgen beschrieben.

Zeugen des Unfallgeschehens oder Personen, die Hinweise auf den geflüchteten Radfahrer oder dessen auffälliges Fahrrad geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Unfall nach Überholvorgang auf der B36 – Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Überholvorgang auf der Bundesstraße 36 kollidierten am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge miteinander. Vier Personen wurden leicht verletzt. Ersten Feststellungen zufolge fuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer gegen 16:25 Uhr auf der B36 von Graben-Neudorf kommend in Richtung Linkenheim.

Bei Graben-Neudorf scherte der Autofahrer wohl zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Mazda und kollidierte seitlich mit diesem. In der Folge wurde der Audi gegen eine Leitplanke geschleudert.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich der 55-jährige Mazda-Fahrer sowie drei Mitfahrer des vermeintlichen Unfallverursachers leichte Verletzungen zu. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs-und Reinigungsarbeiten war die B36 in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Telefonnummer 0721 944844-0 zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler nach den Fahrern der Fahrzeuge, die vor demUnfall von dem Audi überholt wurden.