Schwer verletzter Radfahrer

Burrweiler (ots) – Kurz vor 22 Uhr kam am 09.06.2024 ein 21-jähriger Radfahrer mit seinem Rad auf einem Feldweg zwischen Burrweiler und Wehyer von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben, wo er sich schwerste Kopfverletzungen zuzog. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Einen Helm trug der junge Fahrer nicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei rät: Tragen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Denn bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Widerstand nach Alkoholfahrt

Edenkoben (ots) – Zeugen meldeten der Polizei am Samstag 08.06.2024 gegen 07.45 Uh, einen in Schlangenlinien fahrenden LKW auf der A65, der bei der sofort eingeleiteten Fahndung auf der Raststätte „Pfälzer Weinstraße West festgestellt werden konnte. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit bei dem Fahrer ergab, dass er alkoholisiert gewesen ist, weshalb ihm die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke der Blutentnahme erklärt wurde.

Hierbei wehrte er sich und musste gefesselt werden. Nach der Blutentnahme warf er sämtliche Gegenstände auf der Dienststelle umher und bedrohte die Beamten in aggressiver Art und Weise. Wegen seines Zustandes wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfall mit Quad

St. Martin (ots) – Eine 26 Jahre alte Quad-Fahrerin verlor am Sonntag 09.06.2024 gegen 12.40 Uhr, im Kurvenbereich der L 514 zwischen Edenkoben und St. Martin bergab die Kontrolle über ihr Quad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn stehenden Baum.

Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Wegen der Landung des vorsorglich verständigten Rettungshubschraubers kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Scheunenbrand

Birkweiler (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag den 09.06.2024 gegen 11 Uhr, eine Scheune in der Ortsgemeinde Birkweiler in Brand. Derzeit wird von einem Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich ausgegangen.

Umliegende Gebäude waren von dem Feuer nicht betroffen, Personen kam ebenfalls nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Unfallfahrerin wird leicht verletzt

Kreisel Barbelroth/L544 (ots) – Am 10.06.24 gegen 10:25 Uhr, kam es am „Barbelrother Kreisel, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 83-jährige Autofahrerin befuhr die L544 von Barbelroth kommend in FR Steinfeld.

Während der Durchfahrt des dortigen Kreisverkehrs verlor die Fahrerin aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts etwa 10 Meter von der Fahrbahn ab und blieb in einem bewachsenen Grünstreifen stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Rennradfahrer verletzt

Maikammer (ots) – Beim Bergabfahren der Kalmithöhenstraße konnte am Samstagmittag 08.06.2024 um 17.25 Uhr, ein 56-jähriger Rennradfahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit einem voraus fahrenden Fahrzeug, welches seine Fahrt wegen der Fahrbahnenge verlangsamen musste.

Hierbei verletzte sich der Rennradfahrer am Bein und Ellenbogen. Der Mann trug vorbildlich einen Helm, der ihn vor schwerwiegenden Kopfverletzungen schützte.

Wellbachtal/B48 – Glück im Unglück

Wellbachtal/B48 (ots) – Hatte am Freitag 07.06.2024 gegen 18:30 Uhr, ein 21-jähriger Motorradfahrer, welcher die B48 von Rinnthal kommend in Fahrtrichtung Hofstätten befuhr. In einer Linkskurve stürzte dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und kollidierte mit einer Leitplanke.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro, auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher wird sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.