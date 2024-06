Auseinandersetzung am Fastnachtsbrunnen

Mainz-Altstadt (ots) – Samstag 08.06.24, 22:10 Uhr – Ein Zeuge meldeten am Samstagabend eine Auseinandersetzung auf dem Schillerplatz. Bei ausgelassener Stimmung waren zwei größere Gruppen am Fastnachtsbrunnen aufeinander getroffen. Wie der Zeuge weiter berichtete, war die Stimmung plötzlich umgeschwenkt und ein Mann eines Junggesellenabschieds hatte einen anderen Mann zu Boden geschlagen.

Die Einsatzkräfte konnten einen leicht-verletzten 34-jährige Mann am Fastnachtsbrunnen antreffen. Der Täter war von der Örtlichkeit geflüchtet. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann in der Umgebung nicht mehr aufgefunden werden.

Zeugen konnten den unbekannten Täter vor Ort wie folgt beschreiben:

männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, 3-Tage-Bart, schwarze kurze Haare, rasierter Cut in der Augenbraue, Tattoos am Hals und den Armen, „Tunnel“ im Ohr. Er trug eine graue Cargo-Hose und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „letzte Auswärtstour“ (JGA-Thema).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Reizgas bei Streit eingesetzt

Mainz-Innenstadt (ots) – Samstag 08.06.24, 15 Uhr – Schmerzlich endete am Samstag ein Streit in der Großen Langgasse, als ein Beteiligter plötzlich Reizgas ins Gesicht seines Gegenübers sprühte. Starke

Augen- und Atemwegsreizungen waren die Folgen beim 24-jährigen Mann aus Pfungstadt.

Unmittelbar nach dem Angriff flüchtet der unbekannte Täter zusammen mit zwei weiteren Männern. Der 24-Jährige musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden.

Der Angreifer soll laut Zeugenaussagen einen roten Pullover getragen haben. Eine zweite männliche Person wurde wie folgt beschrieben: dunkle, längere Haare, zum Zopf gebunden, schwarzer Jogginganzug mit weißen Streifen, graues T-Shirt.

Kreis Mainz-Bingen

Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Münster-Sarmsheim (ots) – In Münster-Sarmsheim ereignete sich am Sonntag 09.06.2024 gegen 19:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. In der Rheinstraße im Bereich der Hausnummer 126 kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehrs. Die Fahrzeuge berührten sich in der dortigen Engstelle mit den jeweiligen linken Außenspiegeln.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrer nimmt die Polizei Bingen entgegen.