Meckenheim: Zu Fuß nach Mannheim

Meckenheim (Pfalz) (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 52-jähriger Mannheimer von der Polizei festgestellt, während er fußläufig auf der A65 in Richtung Ludwigshafen unterwegs war.

Der Mann war stark alkoholisiert und offenbar auf dem Heimweg. Weitere Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang mit einem verunfallten Fahrzeug am Ortsausgang Meckenheim in Richtung Rödersheim, welches auf den Mann zugelassen war.

Der Ford Focus kam von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Getreidefeld. Aufgrund des Unfalls war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und konnte vom Unfallverursacher nicht mehr auf die Fahrbahn gelenkt werden. Im Straßengraben liegend wurde es der Polizei in Haßloch gemeldet. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Einige Zeugen hätten aber zuvor noch mit dem Fahrer gesprochen, der jegliche Hilfe ablehnte und sich von der Unfallstelle entfernte. Die Abschleppung des Wagens wurde von der Polizei veranlasst. Aufgrund der Personenbeschreibung des Fahrers durch die Zeugen verfestigte sich der Anfangsverdacht, dass der genannte Fußgänger den Unfall verursachte und anschließend den Heimweg per pedes fortsetzte. Daher wurde dem Mann durch einen Arzt in der Dienststelle eine Blutprobe wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund Trunkenheit entnommen. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Er muss sich nun wegen der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen zum Strafverfahren dauern an. Mit der Bitte, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Haßloch zu richten.