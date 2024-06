Voyeur im Waldschwimmbad

Kandel (ots) – Am Freitag teilte der Bademeister des Waldschwimmbads Kandel mit, dass man dort in der Damentoilette einen Voyeur erwischt habe. Eine Schwimmbadbesucherin hatte bemerkt, dass eine Toilette auffällig lange besetzt war und männliche Schuhe unter der Kabinentür festgestellt. Sie informierte den Bademeister und ging mit ihm in die Damentoilette.

Dort begab sie sich in die benachbarte Kabine und schloss ab. Kurz darauf schaute tatsächlich eine männliche Person über die Kabinenwand. Der Bademeister nahm den Mann dann mit in sein Büro und informierte die Polizei.

Es ist wahrscheinlich, dass der Mann zwischen 17-18 Uhr weitere Frauen beobachtet hatte. Die Polizei bittet diese, sich bei der Polizei Wörth zu melden.

Verletzter Fahrradfahrer – Einsatz Rettungshubschrauber

Germersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am Samstagmittag gegen 14.00 Uhr im Bereich der „Alten Ziegelei“ in Germersheim. Ein 69 Jahre alter Rennradfahrer aus dem Raum Mannheim verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

Trotz getragenem Schutzhelm zog er sich eine größere Kopfplatzwunde zu, weswegen er mit einem Rettungshubschrauber in eine nahgelegene Klinik geflogen wurde. Lebensgefahr besteht nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Wörth (ots) – Am 08.06.2024 kam es um kurz nach 14 Uhr auf dem Parkplatz des Maximiliancenter zunächst zu einem leichten Verkehrsunfall. Hierbei touchierte der Verursacher beim Ausparken ein weiteres, geparktes Fahrzeug. Der 63-jährige Mann aus dem Kreis Germersheim setzte seine Fahrt fort.

Da durch eine Zeugin das Kennzeichen des Mannes abgelesen werden konnte, wurde die Wohnanschrift überprüft. Er konnte dort in seinem PKW schlafend festgestellt werden. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bedrohung während eines E-Jugend Fußballspiels

Rheinzabern (ots) – Nachdem es bei einem E-Jugend Fußballspiel in Rheinzabern zu einem Foul kam, kam es zu einem Streit der jeweiligen Trainier, welche gleichzeitig auch Eltern der beteiligten Spieler waren. Da sich der Streit zuspitzte und es vor Ort auch zu verbalen Bedrohungen kam, musste die Polizei auf dem Sportplatz erscheinen und ein entsprechendes Strafverfahren einleiten.

Durchfahrtsverbot in der Altrheinstraße kontrolliert

Wörth (ots) – Am 07.06.2024 wurde zwischen 06:15 Uhr und 07:15 Uhr das geltende Durchfahrtsverbot überwacht. Es wurden in diesem Zeitraum 40 Fahrzeuge kontrolliert. Jedoch handelte es sich meist um berechtigte Anwohner. Neun kontrollierte Fahrzeugführer wurden entsprechend verwarnt.