Mehrere Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 08.06.2024 wurden zwischen 18-20 Uhr, mehrere geparkte Autos in der Straße „Untere Hart“ beschädigt. Bislang konnten an sechs Fahrzeugen Beschädigungen in Form von Kratzern festgestellt werden.

Haben auch Sie etwas beobachtet und können Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

Schifferstadt (ots) – Am Freitagabend 07.06.2024 wurden durch die Polizeiinspektion Schifferstadt vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr. Insgesamt ergab sich bei zwei kontrollierten Personen der Verdacht, dass sie ihr Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führten.

Bei einer dieser Personen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und er war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Sein Auto war zudem nicht ordnungsgemäß zugelassen. Eine weitere kontrollierte Person war ebenfalls nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Lambsheim (ots) – Am Samstag 08.06.2024 gegen 22:30 Uhr, befuhr eine 16-jährige Motoradfahrerin die Zufahrtsstraße zum Naherholungsgebiet Nachtweide in Richtung Kreisstraße 2. In einer Linkskurve wurde die Motorradfahrerin von einem dunklen PKW überholt und geschnitten, wobei es beinahe zu einem Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer gekommen ist.

Die Motorradfahrerin stürzte in der Folge mit ihrem Motorrad zu Boden und zog sich dadurch Schürfwunden an der linken Körperseite zu. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Maxdorf.

An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Otterstadt (ots) – Am Morgen des 07.06.2024 gegen 08 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW an der Einmündung K2 und K23 in der Gemarkung Otterstadt. Die 19-Jährige Fahrerin eines Minis befuhr die bevorrechtigte Straße in Fahrtrichtung Campingplatz Reffenthal. Der 59-Jährige Fahrer eines Toyotas die K23 in Fahrtrichtung Otterstadt.

Die Vorfahrt an der Einmündung wird durch Verkehrszeichen eindeutig geregelt. Der 59-Jährige missachtete die Vorfahrt der 19-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß der beiden PKW kam und beide Beteiligten leicht verletzt wurden.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K23 musste ca. eine Stunde während der Unfallaufnahme gesperrt werden.