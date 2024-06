Vorfahrtunfall mit verletzter Radfahrerin

Hochstetten-Dhaun (ots) – Am Sonntagnachmittag befuhr eine 25-jährige Frau aus Kirn mit ihrem Pkw die Binger Landstraße in Richtung Kirn. An der Einmündung Dhauner Straße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 15-jährigen Radfahrerin.

Durch den anschließenden Aufprall erlitt das Mädchen unter anderem Schädelprellungen und wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Betrunkener Radfahrer stürzt zu Boden

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Am 05.06.2024 gegen 23 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach durch aufmerksame Zeugen ein betrunkener Radfahrer gemeldet. Dieser sei verunfallt und läge in der Alzeyer Straße in Pfaffen-Schwabenheim auf dem Boden. Die Streife konnte den 65-jährigen Mann aus Pfaffen-Schwabenheim antreffen.

Dieser konnte nicht mehr laufen, was nicht an den geringfügigen Schürfwunden und Kratzern lag, die er vom Unfall davongetragen hatte. Es lag vielmehr an dessen offensichtlichem Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest sorgte für Gewissheit. Mit einem stolzen Wert von 2,55 Promille beatmete der Beschuldigte das Gerät.

Er verweigerte eine medizinische Behandlung. Die Fahrt zum Krankenhaus blieb ihm jedoch nicht erspart, da ihm dort eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.