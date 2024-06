Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Neckargemünd (ots) – Am späten Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife des Polizeireviers Neckargemünd einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Wiesenbacher Straße. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle wies der Mann deutliche, drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde.

Da der Fahrer zudem keine aktuelle Haftpflichtversicherung für seinen Roller vorweisen konnte, wurde ihm nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Weiterfahrt untersagt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 27-Jährige

muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter der Wirkung von berauschenden Mittel sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Mit mehr als 1,5 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Sinsheim (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Freitag gegen 16 Uhr, einen Mercedes-Benz, welcher auf der B292 in Richtung Sinsheim-Dühren mit Schlangenlinien fuhr und bereits eine Leiplanke touchiert hatte. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife des Polizeireviers Sinsheim in der Straße Am Leitzelbach festgestellt werden.

Die Kontrolle ergab, dass der 34-jährige Fahrer mit einer Atemalkoholkonzentration

von 1,5 Promille seinen Pkw lenkte. Der Führerschein wurde einbehalten. Nach erfolgter Blutentnahme konnte der Mann das Polizeirevier Sinsheim verlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

Verkehrsauffälliger Pkw im Bereich Wiesloch-Walldorf/L723 unterwegs

Wiesloch-Walldorf (ots) – Am Samstag gegen 13:30 Uhr wurde der Polizei ein verkehrsauffälliger Pkw (schwarzer BMW) gemeldet, welcher mit einer rücksichtslosen Fahrweise und deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L 723 im Bereich Wiesloch-Walldorf auffiel.

In Höhe des ortsansässigen Toom-Baumarktes und kurz darauf im Bereich der L 723/B3, in Fahrtrichtung Walldorf, kam es Mitteilungen zufolge zu zwei gefahrenträchtigen

Überholmanövern, unter anderem trotz gegebenem Gegenverkehr. Die Fahrt des Pkw wurde danach in Richtung der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch, fortgesetzt. Durch die Polizei wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Mögliche Geschädigte bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der gefahrenträchtigen Fahrt des Pkw geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg.Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer: 06227/35826-0 zu melden.