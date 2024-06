Körperverletzung Versammlung – 3 Teilnehmer von AfD Versammlung leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am heutigen Samstag kam es in der Karlsruher Innenstadt zu einer angemeldeten Versammlung der AfD sowie mehreren Gegenversammlungen. Nachdem die Versammlungen beendet waren, begaben sich mehrere Personen, welche zuvor an der AfD Versammlung teilgenommen hatten in ein Lokal am Rondellplatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen gegen 17:45 Uhr mehrere, teilweise auch vermummte, Personen von der Kriegsstraße über die Karl-Friedrich-Straße angerannt und die ehemaligen Versammlungsteilnehmer unvermittelt körperlich angegriffen haben. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt.

Die verständigte Polizei konnte fünf der mutmaßlichen Täter noch vor Ort festnehmen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kripo Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Polizei zieht Autofahrer nach Unfallflucht aus dem Verkehr

Karlsruhe (ots) – Am frühen Freitagmorgen kollidierte ein Autofahrer wohl beim ausparken mit einer Hauswand eines Wohnanwesens in der Karlsruher Oststadt. Ein Anwohner beobachtete gegen 04:00 Uhr, wie ein Pkw-Fahrer im Innenhof eines Wohnhauses rangierte und hierbei offenbar gegen die Hauswand fuhr. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Örtlichkeit.

Eine Streife des Polizeireviers Durlach wurde kurze Zeit später auf das beschädigte Fahrzeug aufmerksam und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Ein weiterer Test ergab ein positives Ergebnis auf THC. Zudem konnte der junge Mann keinen Führerschein vorzeigen.

Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der 23-jährige Mann muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Kreis Karlsruhe

Vier Verletzte nach Unfall mit „ConferenceBike“

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall mit einem sogenannten „ConferenceBike“ in Weingarten (Baden) sind am Donnerstagabend 4 Frauen verletzt worden, eine davon schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr das Gefährt, auf dem mehrere Mitfahrer mit Blick nach innen sitzen und in die Pedale treten können, im Rahmen einer Weinprobe gegen 20 Uhr nordöstlich von Weingarten am Katzenberg. Gesteuert, also gelenkt und gebremst, wurde das Fahrzeug von einer 34-Jährigen.

Auf einem abschüssigen land- und forstwirtschaftlichen Weg fuhr die Fahrzeuglenkerin am

Ende einer Linkskurve offenbar zu weit nach links und dabei in den Grünstreifen. Hierdurch geriet das Fahrzeug in Schräglage und kippte um.

Neben der 34-Jährigen Lenkerin verletzten sich 2 Mitfahrerinnen im Alter von 36 und 43 Jahren leicht. Die 3 Frauen wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Schwerere Verletzungen trug eine 31-Jährige davon, welche stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte der Verkehrspolizei fest, dass die 34-jährige Fahrzeuglenkerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein

Ergebnis von knapp 0,6 Promille. Sie erwartet nun Anzeigen wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung. Sachschaden entstand nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht.