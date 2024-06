Reipoltskirchen: Eröffnung von „Kunst im Grünen“ – Wandermusikanten im Kuseler Musikantenland am 16. Juni 2024

Reipoltskirchen – Die Ortsgemeinde Reipoltskirchen lädt am Sonntag, 16.06.2024, zur diesjährigen Eröffnung von „Kunst im Grünen“ ein. Das Event steht dieses Jahr unter dem Thema „Wandermusikanten im Kuseler Musikantenland“ und findet an der Wasserburg in Reipoltskirchen statt.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit der feierlichen Enthüllung des diesjährigen Landschaftsmotivs, das nach einer Vorlage von Judith Boy gestaltet wurde. Zudem freuen wir uns, die neue Skulptur „Uff de Rutt“ von Nancy Blum vorstellen zu dürfen.

Foto: Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein

Des Weiteren erwartet Sie eine inspirierende Ausstellung in der Malschule zum Thema „Die Wandermusikanten“. Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die Präsentation der Sander-Tuba, eine der größten Tuben der Welt, auf der auch an diesem Tag gespielt wird.

Für die musikalische Untermalung sorgen:

Das Ditznertwintett (um die Gebr. Vanecek) featuring Freddy P. an der Riesentuba

Der Musikverein Reipoltskirchen mit traditioneller Blasmusik

Zusätzlich gibt es eine E-Bike-Tour mit Petra Rübel nach Reipoltskirchen.