Trauerfeier für unseren im Dienst getöteten Kollegen

Mannheim (ots) – Am Freitag 14.06.2024 findet um 11 Uhr die öffentliche Trauerfeier im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2 in Mannheim statt. Es wird um Verständnis gebeten, dass die Plätze im Congress Center begrenzt und vorrangig für die Angehörigen, geladene Gäste und Beschäftigte des Polizeipräsidiums Mannheim vorgesehen sind. Im Außenbereich auf dem Friedrichsplatz, in unmittelbarer Nähe zur Trauerfeier, wird es eine Außenübertragung geben.

Im Hinblick auf die Anreisezeit wird darauf hingewiesen, dass keine gesonderten Parkräume zur Verfügung stehen. Die Örtlichkeit ist gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden, weshalb eine Anreise auf diesem Wege zu empfehlen ist. Von Beileidsbekundungen gegenüber den Angehörigen bitten wir abzusehen. Kondolenzbücher werden an verschiedenen öffentlich zugänglichen Stellen auf dem Platz ausgelegt.

Beschwerde der Stadt Mannheim erfolgreich: Marktplatz bleibt Ort der Trauer und des Gedenkens

Die Stadt Mannheim hat erfolgreich Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hatte zuvor entschieden, dass eine für Freitag 07. Juni 2024 angemeldete Versammlung auf dem Marktplatz stattfinden darf. Die Stadt legte daraufhin umgehend Beschwerde ein und argumentierte, dass die Würde des ermordeten Polizeibeamten nicht gewahrt werde, wenn er nicht angemessen vor einer Instrumentalisierung für ideologische bzw. politische Meinungskundgaben geschützt werde.

Nachdem es am Sonntag am Marktplatz zu Ausschreitungen zwischen 2 Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Messerattentat gekommen war, sah die Stadt eine zusätzlich erhöhte Gefahr für die öffentliche Sicherheit, auch weil bundesweit in einschlägigen Foren für die Veranstaltung am Freitag aufgerufen wird.

„Wir sind erleichtert über diese Entscheidung. Sie ermöglicht es der Mannheimer Stadtgesellschaft, in Würde um den ermordeten Polizisten Rouven Laur zu trauern und der Verletzten des Messerattentats zu gedenken“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht. „Die angemeldete Versammlung wird nun auf dem Paradeplatz in der Innenstadt stattfinden.

Ich bedanke mich bei allen Anmeldern, die ihre Kundgebungen in den nächsten Tagen bereits vor dem aktuellen Urteil auf andere Plätze in Mannheim verlegt haben. Das entspricht dem tief empfundenen Bedürfnis der Mannheimer, ungestört um Rouven Laur trauern zu können.

Alle Organisatoren von Kundgebungen fordere ich erneut auf, in enger Abstimmung mit der Polizei und der Versammlungsbehörde unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie die Sicherheit ihrer Versammlungen nicht mehr gewährleisten können. An alle Teilnehmer der Versammlungen appelliere ich, durch ihr persönliches Verhalten den Wunsch der Mannheimer Bevölkerung nach einem ruhigen und angemessenen Gedenken unbedingt zu respektieren.“

Er betont: „Es wäre unerträglich für uns alle, wenn nach den Ereignissen vom 31. Mai auch nur ein Polizist oder eine Polizistin bei den Versammlungen verletzt würde.“

Quelle: Stadt Mannheim

Autofahrer drängt Fahrradfahrer von der Straße ab

Mannheim-Seckenheim (ots) – Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr, drängte ein männlicher Autofahrer im Bereich der Seckenheimer Hauptstraße/Rosenstraße einen 24-jährigen Fahrradfahrer von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Im Anschluss stoppte der Autofahrer seinen PKW, trat auf den Fahrradfahrer zu, stieß ihn vom Fahrrad und beleidigte ihn dabei.

Der Fahrradfahrer verletzte sich erheblich und musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Es liegen keine weiteren Hinweise auf den PKW-Typ oder den Fahrzeugführer vor. Das Polizeirevier Ladenburg führt die Ermittlungen und bittet unter 06203-9305-0 um Hinweise.

Unfall zwischen Rettungswagen und Pkw

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Rheinau kam es Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr im Kreuzungsbereich der Schwetzinger Landstraße / Rhenaniastraße/ Edinger Riedweg zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes. Ein 21-jähriger Mercedesfahrer fuhr bei Grünlicht auf der Schwetzinger Landstraße in Fahrtrichtung Edinger Riedweg.

Gleichzeitig fuhr ein Rettungswagen mit sichtbar und hörbar eingeschaltetem Sondersignal auf der Schwetzinger Landstraße aus Fahrtrichtung B 36 kommend bei Rotlicht langsam in den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Rhenaniastraße ein. Zwei Lkws warteten aufgrund ihrer Rotlichtanzeige links neben dem 21-Jährigen, weshalb dieser den Rettungswagen beim langsamen Einfahren in den Kreuzungsbereich nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen konnte.

Es kam zu einer Kollision, bei dem sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer des Rettungswagens leicht verletzt worden sind. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.