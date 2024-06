Jugendliche wüten auf Baustelle

Harthausen (ots) – Gegen 21:30 Uhr wurden 4 Jugendliche an einer Baustelle in der Straße Am Sand durch Polizeibeamte festgestellt. Zuvor hatten aufmerksame Anwohner verdächtige Geräusche aus Richtung der Baustelle vernommen. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren kletterten auf das Gelände und besprühten mittels Baumschaum diverse Kleidungsstücke, Arbeitsmaschinen und Wände der Baustelle.

Außerdem entwendeten sie Werkzeuge. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Es wurden Sachschäden im vierstelligen Bereich verursacht.

Betrunken Auto gefahren – Führerschein sichergestellt

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Nach einem Hinweis über einen Schlangenlinien fahrenden Pkw konnte dieser am vergangenen Donnerstagabend in der Böhler Straße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bereits bei der Ansprache des 36-jährigen Fahrzeuglenkers aus Ludwigshafen konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein anschließend durchgeführter Atem-Alkohol-Test ergab schließlich einen Wert von 3,17 Promille. Dem 36-jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.