Versuchter Diebstahl aus PKW endet in Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 23 Uhr, wurden 3 Männer im Alter von 21, 25 und 30 Jahren dabei beobachtet, wie sie versuchten Gegenstände aus einem PKW in der Wormser Landstraße zu entwenden. Mitarbeiter eines angrenzenden Schnellrestaurants versuchten die 3 Täter zu stellen. Hierbei schlug der 21-jährige Täter einem 15-jährigen Angehörigen der Mitarbeiter mit einer Glasflasche mehrfach auf den Kopf.

Während der 21-Jährige durch die anwesenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde, flüchteten die anderen beiden Beteiligten. Der 15-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten später auch die beiden anderen Täter durch die Polizei festgestellt werden. Da sich der 21-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen.

Versuchter Einbruchdiebstahl und gefährliche Körperverletzung

Speyer (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr ereignete sich im Wildentenweg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Zuvor fielen drei Männer auf, welche sich auffällig an Wohnhäusern verhielten und sich anschließend vor den Anwohnern versteckten.

Nachdem die Männer von einem 52-jährigen Mann auf ihr Verhalten angesprochen wurden, versuchten diese zu flüchten. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, dem 52-Jährigen und einem weiteren Passanten. Im Rahmen dessen zog der 52-jährige Mann ein Einhandmesser und verletzte einen der drei Verdächtigen im Bereich des Arms.

Alle Beteiligten konnten durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei schlussendlich festgestellt werden. Der 25-jährige Verdächtige wurde auf Grund seiner Verletzung in ein Krankenhaus verbracht. Da er und der 52-jährige unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Die genauen Umstände der Ereignisse sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Drei Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Speyer (ots) – Am Donnerstag ereigneten sich im Stadtgebiet drei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen. Eine 65-jährige PKW-Fahrerin wollte gegen 12:10 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Hafenstraße nach links in die Straße Am Heringsee abbiegen. Hierbei übersah sie einen auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden 67-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

An der Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich der Landauer Straße und Schützenstraße versuchte ein 60-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:10 Uhr rechts an einer 66-jährigen stehenden Fahrradfahrerin vorbeizufahren. Hierbei blieb der 60-Jährige mit seinem linken Pedal am Fahrrad der 66-Jährigen hängen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 17:35 Uhr befuhren zwei PKW-Fahrer die Straße Am Germansberg in Richtung der Kardinal Wendel Straße. Als der vorausfahrende PKW-Fahrer verkehrsbedingt verlangsamte, fuhr ihm der dahinterfahrende PKW-Fahrer auf. Hierbei verletzte sich die 25-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

BMW nach Fahrt ohne Führerschein und unter THC-Einfluss eingezogen

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr, führten Polizeibeamte in der Heinkelstraße bei einem BMW 320 CI eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 27-jährige Fahrer des BMW, der sich zuerst als sein Bruder ausgab, konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest reagierte positiv auf THC.

Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Fahrer wegen ähnlicher Taten bereits in der Vergangenheit aufgefallen ist, wurde sein Fahrzeug, mit dem Ziel der Verwertung, sichergestellt. Gegen den 27-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter dem Einfluss von THC und der falschen Namensangabe eingeleitet.