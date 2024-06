Polizei sucht nach Unfallflucht dunklen Kleinwagen

Edesheim (ots) – Die Polizei sucht nach einem Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der heute (07.06.2024) gegen 12.25 Uhr in der Staatsstraße eine 22 Jahre alte Radfahrerin von der Straße abdrängte. Der Unbekannte war im Begriff, die Frau zu überholen, als ihm ein LKW entgegenkam, weshalb er nach rechts ausweichen musste und sie dabei von der Straße drängte.

Hierbei kam die 22-Jährige zum Sturz und verletzte sich an der Hüfte sowie am rechten Arm, weshalb sie mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Eisautomat beschädigt – Zeugen gesucht

Albersweiler (ots) – Am 06.06.24 beschädigte ein noch unbekannter Mann gegen 22:30h einen Eisautomaten in der Hohlstraße in Albersweiler. Hierbei trat und schlug er mehrfach gegen den Automaten. Wie sich erst im Nachgang herausstellte, wurde der Automat hierdurch beschädigt.

Der Mann soll schlank und über 180cm groß gewesen sein. Er habe kurze Haare, ein oranges T-Shirt, dunkle Shorts sowie adidas-Turnschuhe getragen.

Wer Zeuge der Tat gewesen ist oder sonstige Hinweise zu der Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Annweiler.

Autofahrer sind zu schnell unterwegs

Edenkoben/Edesheim (ots) – In der Radeburger Straße wurde gestern (06.06.2024) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr in Höhe des Seniorenheims eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. 13 Autofahrer wurden belangt, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h nicht einhielten.

Bei einer Tempokontrolle in der Staatstraße in Edesheim von 19.45 Uhr bis 20.15 mussten 6 weitere Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie auch dort zu schnell unterwegs waren.

Auf der Durchgangsstraße von Edesheim gilt Tempo 30. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Daher appelliert die Polizei „Runter vom Gas!“