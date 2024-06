Täter nach Einbruch gestellt

Alzey (ots) – Am Donnerstag 06.05.2024 wurde gegen 22 Uhr ein Einbruch in der Nibelungenstraße in Alzey gemeldet. Ein Anwohner hatte zuvor festgestellt, dass sich eine dunkel gekleidete Person mit Rucksack an der Tür eines Geschäftes zu schaffen machte. Der ebenfalls alarmierte Geschäftsinhaber erschien zuerst vor Ort und traf den Täter an. Der Täter konnte vom Tatort fliehen.

Als die Polizeistreifen eintrafen befand sich der Täter noch in Sichtweite. Nach fußläufiger Verfolgung konnte die Person in der Ostdeutschen Straße eingeholt und gestellt werden. Die Person hielt hier ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 12 cm in der Hand und bewegte sich mit diesem auf die Beamten zu. Diese zogen daraufhin ihre Schusswaffen und drohten deren Gebrauch an. Hierauf ließ die Person das Messer fallen und wurde festgenommen.

Bei der Person handelte es sich um einen 51-Jährigen aus Kirchheimbolanden. Bei ihm wurde eine geringe Menge Marihuana und eine Flasche mit alkoholhaltigem Getränk aufgefunden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Vorführung beim Haftrichter am heutigen Freitag wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Aus den vom Täter betretenen Geschäftsräumen wurde nach bisheriger Kenntnis nichts entwendet. An der angegangenen Tür entstand Sachschaden. Am Tatort konnte weiterhin ein Fahrrad festgestellt werden, welches nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Alzey (ots) – Am Mittwoch den 05.06.2024 ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der L409 zwischen Alzey und Erbes-Büdesheim, ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhren ein 44-jähriger Pkw-Fahrer sowie ein 53-jähriger Fahrradfahrer die L409 aus Erbes-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Alzey.

Dabei wurde der 53-jährige Fahrradfahrer von dem Fahrzeug des 44-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. Ein zufällig entgegenkommender Rettungswagen musste in den Grünstreifen ausweichen, wobei der Rettungswagen mit einem Leitpfosten kollidierte und leicht beschädigt wurde.

Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw des 44-Jährigen wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Die L409 musste während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme circa 4,5 Stunden gesperrt werden.

Worms

Fundhund

Worms-Pfeddersheim (ots) – Am Donnerstag 06.06.2024, wurde der PI Worms gegen 06:00 Uhr ein augenscheinlich herrenloser Hund in der Enzingerstraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten konnten das Tier auf Höhe der Firma KHS antreffen und einfangen.

Es handelt sich um einen kniehohen Mischlingsrüden. Auffällig sind die weißen Hinterpfoten und das Halstuch mit der Aufschrift „Security“. Die Besitzer werden gebeten, sich bei der PI Worms zu melden.