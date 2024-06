Kaiserslautern

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Kaiserslautern (ots) – – Am frühen Sonntag kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Bereich der Marktstraße. Gegen 04:30 Uhr gerieten zwei Parteien in Streit. Der Disput eskalierte dahingehend, dass die 7 Beteiligten Schläge und Tritte

austauschten. Einem der Männer wurde auch, nachdem er zu Boden ging, mehrmals

gegen den Kopf geschlagen sowie getreten.

Als die Polizei an den Ort des Geschehens kam, konnte keine der Personen mehr angetroffen werden. Erst ein Video, welches in diversen Chatgruppen geteilt wurde, erbrachte weitere Erkenntnisse zu Tätern und Opfern. Aufgrund der Schläge und Tritte gegen Kopf des am Boden liegenden Mannes, stufte die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern das Geschehen als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Die Polizei hat dahingehend weitere Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche die Schlägerei beobachtet haben und weitere Angaben machen können, werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Für die polizeilichen Ermittlungen ist der Videobeweis hilfreich, gleichwohl weist das Polizeipräsidium Westpfalz darauf hin, dass die Verbreitung des Videos (zum Beispiel in den Sozialen Medien oder über Messenger-Dienste) strafbar sein könnte.

Dreister Dieb klaut Rasenmäher

Kaiserslautern (ots) – Ein dreister Dieb hat sich am Donnerstagvormittag in der Merkurstraße illegal selbst bedient. Der Unbekannte schnappte sich an einem Fachmarkt einen noch original verpackten Rasenmäher und wollte sich damit aus dem Staub machen. Mitarbeiter des Marktes wurden auf den Täter aufmerksam und folgten ihm. Sie konnten dem Mann den Rasenmäher wieder abnehmen, aber leider nicht verhindern, dass der Unbekannte anschließend flüchtete. Nach ihm wird nun gesucht.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, groß und schlank. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Basecap und hatte einen schwarzen Turnbeutel mit neongrünen Bändern bei sich.

Zeugen, die den Mann kennen oder gesehen haben wohin er flüchtete, werden gebeten unter Tel:0631 369-2250 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Betrüger schlagen zu

Kaiserslautern (ots) – Einer Frau aus dem Stadtgebiet haben am Dienstag Betrüger übel mitgespielt. Laut den Angaben der 70-Jährigen erhielt sie einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon. Am anderen Ende der Leitung teilte ihr jemand mit weinerlicher Stimme mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe. Das Gespräch wurde dann direkt von einem vermeintlichen Polizisten und einem Staatsanwalt übernommen.

Deren Forderung: Eine Kaution von mehreren zehnthausend Euro, oder der Sohn würde im Ausland inhaftiert werden. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, meldete sich parallel zu dem bereits geführten Telefongespräch ein angeblicher Rechtsanwalt auf dem Festnetz der Frau.

Aus Sorge um ihren Sohn übergab die 70-Jährige, wenig später einen mittleren 5-stelligen Betrag an eine Abholerin. Kurz darauf bemerkte die Seniorin den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Leider zu spät, das Geld war bereits weg. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Autokauf entpuppt sich als Betrug

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots) – Auf der Suche nach einem Wagen stolperte ein 47-Jähriger aus der Verbandsgemeinde über eine Annonce eines Kleinanzeigenportals im Internet. Mit dem Verkäufer waren die Verkaufsmodalitäten schnell ausgehandelt und der Mann überwies eine Anzahlung in Höhe von 500 Euro.

Das Problem: Der Verkäufer wollte nun doch nicht mehr verkaufen und brach den Kontakt zu dem 47-Jährigen ab. Die bereits geleistete Anzahlung erhielt das Opfer nicht zurück. Nach einer Anzeige bei der Polizei hat diese jetzt die Ermittlungen aufgenommen. |kfa