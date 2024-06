Verkehrsunfall auf der B3, – leinkinder bleiben unverletzt

Leimen (ots) – Am Donnerstag gegen 16:16 Uhr fuhr ein 82-jähriger Mann auf der B3 im Bereich Leimen mit seinem Renault auf einen vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden VW auf. Im VW saßen eine 24-jährige Mutter mit ihren beiden 1-jährigen Zwillingen.

Die beiden Kleinkinder blieben unverletzt, wurden aber dennoch gemeinsam mit der Mutter zur weietren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Mutter klagte nach dem Unfall über Kopfschmerzen. Der Unfallverursacher musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden, da er sich durch die Auslösung der Airbags am Kopf verletzt hatte.

Der Sachschaden wird in Summe auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Unfall auf Kreuzung – Radfahrerin leicht verletzt

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag fuhr ein 85-jähriger mit seinem Fiat auf der Bergstraße und wollte an einer Ampel nach links in die Heddesheimer Straße abbiegen. Dabei kam es um kurz nach 17 Uhr zu einem Unfall mit einer 21-jährigen Radfahrerin, die auf ihrem Rennrad an der für sie grünen Fußgängerampel die Heddesheimer Straße querte.

Bei dem Zusammenprall verletzte sich die 21-Jährige leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.750 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Unbekannte entwenden Baustahl – Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum von Dienstag ab 18 Uhr bis Mittwoch um 07 Uhr, über 3 Tonnen Armierungsstahl von einer Baustelle zwischen der Grenzhöfer Straße und dem Grenzhöfer Weg. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter: 06202/ 288-0 zu melden.