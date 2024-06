Ludwigshafen (ots) – Derzeit kursiert in den Sozialen Medien das Gerücht, dass es am Donnerstag 06.06.2024, in Ludwigshafen zu einem Messerangriff zum Nachteil einer Straßenbahnfahrerin gekommen sei. Über einen solchen Vorfall ist der Polizei nichts bekannt. Am Donnerstag wurde eine Straßenbahnfahrerin mit einem Laserpointer geblendet.

Die Polizei bittet Sie in diesem Zusammenhang: Beteiligen Sie sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten.