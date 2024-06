Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 07.06.2024 um 11:34 Uhr, haben wir an allen Polizeidienststellen unseres Polizeipräsidiums in Form einer Schweigeminute unseres in Mannheim getöteten Kollegen gedacht. Bei einem Einsatz am vergangenen Freitag wurde er angriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Er verstarb 2 Tage später im Krankenhaus.

Neben zahlreichen anderen Organisationen der Blaulichtfamilie nahmen auch Vertreter der Politik sowie Bürger an der Schweigeminute teil und bekundeten ihr Beileid.

Auf Grund zahlreicher Nachfragen möchten wir auf die Möglichkeit einer Spende hinweisen. Die Polizeistiftung Mannheim hat ein Spendenkonto für die Angehörigen und Familien des Getöteten eingerichtet. Mit dem Zusatz „Rouven“ erreichen die Spenden die Angehörigen unseres verstorbenen Kollegen.

Polizeistiftung Baden-Württemberg Baden-Württembergische Bank IBAN: DE48 6005 0101 7871 5214 50 BIC: SOLADEST600