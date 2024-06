Straßenbahnführerin mit Laserpointer geblendet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 06.06.2024 gegen 09:15 Uhr, wurde eine Straßenbahnführerin mit einem Laserpointer geblendet, während die Bahn an der Haltestelle Hemshofstraße hielt. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Die Täter, vier dunkel gekleidete, männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, stiegen in die Straßenbahnlinie 7, wo sie schließlich an der Haltestelle Brunckstraße durch Polizeikräfte kontrolliert wurden.

Der Laserpointer konnte ebenfalls in der Bahn aufgefunden werden. Gegen die vier Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die Personen durch ihr Verhalten aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Motorrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 05.05.2024 zwischen 0-06 Uhr wurde ein Motorrad in der Breitscheidstraße gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wir empfehlen: Sichern Sie ihr Motorrad immer zusätzlich zum Lenkerschloss ab.

Nutzen Sie mindestens ein weiteres zertifiziertes Schloss und schließen Sie dieses nach Möglichkeit an einem festen Gegenstand an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Anhaltesignale missachtet und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Der Fahrer oder die Fahrerin eines rot/orange lackierten Kleinkraftrads reagierte am 05.06.2024, gegen 23:45 Uhr, nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, als diese eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Stattdessen fuhr die Person einfach weiter. Die Verfolgung wurde aufgenommen. Von der Sternstraße fuhr die Person schließlich in die Kleingartensiedlung am Bastenhorstweiher und konnte unerkannt entkommen.

Sie lässt sich wie folgt beschreiben: schwarz gekleidet, schwarze Haare, etwa 1,75m groß, schlanke Figur.

Am Roller war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht, welches zur Fahndung ausgeschrieben ist. Können Sie Angaben zu der Person machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 05.06.2024 zwischen 16-20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Maximilianstraße (auf Höhe Berwartsteinstraße) abgestellten Fiat Panda. Der Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .