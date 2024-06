Bienenvölker durch Brand zerstört

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 15 Uhr, stellte der Eigentümer zweier Bienenvölker fest, dass diese vollständig zerstört wurden. Die Völker befanden sich in einem frei zugänglichen Bereich nahe des Friedhofs in der Brunckstraße/Hertrichweg. Bislang unbekannte Täter hatten im Zeitraum vom 23.05.-05.06.2024 die Vorrichtungen der Bienen angezündet, sodass diese ausbrannten und die Bienen zum Großteil verstarben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen

Werbegerüst durch Verkehrsunfall teilweise aus Verankerung gerissen

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 22:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer den Parkplatz des Festplatzes. Beim Anfahren verwechselte der Fahrer den Rückwärts- und den Vorwärtsgang und kollidierte mit einem Werbegerüst. Hierdurch wurde das Gerüst teilweise aus der Verankerung gerissen.

Der PKW wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 09:50 Uhr befuhr eine 60-jähriger Frau mit ihrem PKW die Hafenstraße und wollte in die Straße Am Heringsee abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den parallel verlaufenden Radweg in der Hafenstraße.

Beim Abbiegen übersah die PKW-Fahrerin den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend stürzte der 68-Jährige und verletzte sich. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sachschaden entstand augenscheinlich keiner.