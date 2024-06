Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen auf der A 65 bei Landau

Landau/Autobahn A 65 (ots) – Am Mittwoch 05.06.2024 um 23:30 Uhr, kam es auf der Autobahn A 65 bei Landau zu einem Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen, bei dem niemand verletzt wurde. Bei einem LKW, welcher die A 65 von Ludwigshafen Richtung Karlsruhe befuhr, löste sich am Anhänger ein Reifen von der Felge. Der Reifen blieb zwischen den beiden Fahrstreifen auf der Autobahn liegen.

Nachfolgende Fahrzeuge erkannten die Reifenteile zu spät und überfuhren diese. Zwei PKW zogen sich dadurch so große Frontschäden zu, dass ihre Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. An drei weiteren PKW, sowie einem Reisebus, entstand zwar Sachschaden, die Fahrzeuge konnten ihre Fahrt aber nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Die Gesamtschadenshöhe des Fremdschadens wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall musste die rechte Fahrspur von der Autobahnmeisterei für ca. 1 ½ Stunden gesperrt werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet, da eine Überladung oder ein schlechter Reifenzustand ausgeschlossen werden konnte.

Ehrlicher Finder

Landau (ots) – Am Montag den 03.06.2024 erschien ein 26-jähriger Sparkassen-Kunde bei der Polizei Landau und händigte den Kollegen Bargeld in Höhe von 2.000 Euro aus, welches er zuvor in einem Geldautomaten in der Innenstadt von Landau gefunden hatte. Durch Ermittlungen der Sparkasse Südpfalz konnte letztendlich die rechtmäßige Eigentümerin des Geldes ausfindig gemacht werden.

Voller Freude nahm die 33-Jährige ihr Geld entgegen. Sie war in dem Glauben, dass der Abhebevorgang an dem Automaten nicht funktionierte, weshalb sie ohne Nachschau im Ausgabefach des Automaten die Örtlichkeit verließ. Ein großes Dankeschön an den ehrlichen Finder.