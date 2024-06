Doppelte Festnahme von Täter-Duo in einer Nacht

Landau (ots) – In der Nacht von Mittwoch 05.06.2024, auf Donnerstag 06.06.2024 wurden der Polizei Landau zwei verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße in Annweiler gemeldet, welche an mehreren, dort geparkten Fahrzeugen die Reifen platt gestochen haben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden die zwei Täter gestellt.

Bei der Durchsuchung des 22-jährigen und 24-jährigen Beschuldigten wurde jeweils ein Messer aufgefunden, wobei es sich um die Tatwerkzeuge handeln dürften. Die beiden Klappmesser mit feststellbarer Klinge wurden als Beweismittel sichergestellt. Die zwei Täter, die bereits einschlägig polizeilich bekannt sind, wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle nach Landau verbracht.

Da die rechtlichen Voraussetzungen einer weiteren Ingewahrsamnahme nicht vorhanden waren, wurde die Beschuldigten im Anschluss dessen entlassen, woraufhin sie in der gleichen Nacht erneut straffällig wurden.

Auch hierbei wurden die beiden Männer auf frischer Tat ertappt, wie sie auf dem Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof in Landau in einen parkenden PKW einbrachen und daraus diverse Wertgegenstände entwendeten. Es erfolgte die zweite Festnahme der beiden Übeltäter innerhalb einer Nacht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden sie schließlich für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen.

Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und besonders schwerer Fall des Diebstahls. Zu jetzigem Ermittlungsstand wurden zwei Fahrzeuge in Annweiler an den Reifen beschädigt und in ein Fahrzeug im hinteren Bereich des Hauptbahnhofs eingebrochen.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl in Kosmetikgeschäft – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 05.06.24 um 15:00 Uhr, wurde die Betreiberin eines Kosmetikgeschäftes in der Marktstraße 51, während eines Beratungsgesprächs abgelenkt und dabei die Geldbörse sowie ein Mobiltelefon entwendet. Die Täterin flüchtete anschließend aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Sie wird mit 175cm groß, mollig, schulterlanges Haar beschrieben und soll ein rotes T-Shirt sowie eine Jeansjacke getragen haben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.