Vandalismus in Tiefgarage

Mainz-Weisenau (ots) – Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter fünf Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße. Laut Eigentümer kann der Tatzeitraum auf die vergangenen vier Wochen eingegrenzt werden. Die genaue Schadenshöhe sowie das Vorgehen der Täter ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer auffällige Personen im Bereich der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mann besetzt Garage – Eigentümer informiert Polizei

Mainz-Finthen (ots) – Gestern Abend gegen 21:55 Uhr meldete ein Anwohner der Straße „Am Finther Wald“ einen Eindringling in seiner Garage. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie in der Garage einen Mann vorfanden, der entspannt auf einem Stuhl saß. Er hatte sich offenbar sein Nachtlager eingerichtet und sein komplettes Hab-und-Gut dabei. Wie sich herausstellte, hielt sich der 52-jährige Wohnsitzlose bereits zum wiederholten Male in der Garage auf.

Der Eigentümer hatte bereits am frühen Abend die Polizei um Hilfe gebeten, woraufhin der Mann einen Platzverweis erhalten hatte. Da er die Garage erneut aufgesucht hatte, wurde er nun auf das Innenstadtrevier gebracht. Der 52-Jährige muss sich nun wegen zweifachem Hausfriedensbruch verantworten.

Zeugen verhindern Flucht einer Diebin

Mainz-Neustadt (ots) – Am Mittwoch meldete ein Zeuge der Polizei eine flüchtende Ladendiebin. Diese hatte gegen 18:24 Uhr in einem Kiosk in der Kaiserstraße Waren gestohlen und war anschließend aus dem Kiosk gerannt. Im benachbarten Imbiss wurden zwei Männer auf die Situation aufmerksam und versuchten die Diebin aufzuhalten.

Zusammen mit einer Kiosk-Mitarbeiterin gelang dies letztlich auch, allerdings mussten alle „Verfolger“ Schläge und Kratzer von der 24-jährigen Frau aus Hessen einstecken. Die aggressive Frau konnte schließlich zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die mutigen Zeugen wurden während ihres tatkräftigen Einsatzes leicht verletzt, benötigten allerdings keine ärztliche Versorgung.

Kreis Mainz-Bingen

Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis über die Autobahn

A 60/Bingen (ots) – Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Fahrers eines Kleintransporters stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss bei dem Mann fest. Die Beamten kontrollierten den Fahrer am 5.6.2024 gegen 13:50 Uhr am AD Nahetal auf der A 60. Der 32-Jährige, der zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, musste mir zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwarten nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Verkehrsunfall auf A60 – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Am Donnerstag 06.06.2024 gegen 12.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 60 vom AD Nahetal kommend in Fahrtrichtung Mainz. In der dortigen Baustelle befuhr zunächst der LKW den rechten der beiden Fahrspuren. Der PKW befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Beschleunigungsspur. Der Fahrer des LKW wechselte den Fahrstreifen auf die Beschleunigungsspur ohne auf den daneben fahrenden PKW zu achten.

Hierbei streifte der Fahrer des LKW und dessen Anhänger den PKW , so dass an dem PKW ein Schaden von der Fahrzeugfront bis zum Fahrzeugheck entstanden ist.

Mehrere Zeugen haben den Verkehrsunfall beobachtet und durch Hupen den LKW Fahrer auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer und dem LKW geben?