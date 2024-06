Handfester Streit auf der Straße

Kaiserslautern (ots) – Vor einem Lokal in der Richard-Wagner-Straße ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Gegen 3 Uhr gerieten hier ein Mann und eine Frau aus noch unbekannten Gründen in Streit. Während einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte auf den Disput auf der Straße aufmerksam.

Nach Angaben der 43-jährigen Frau sei der 25-jährige Mann ihr gegenüber zunächst verbal ausfällig geworden. Im weiteren Verlauf des Streits habe er ihr mit der Hand gegen die Wange geschlagen und eine Glasflasche nach ihr geworfen. Beim Versuch, die Flasche abzufangen, verletzte sich die 43-Jährige leicht an der Hand.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der Tatverdächtige stark alkoholisiert ist. Laut Atemschnelltest hatte er einen Pegel von 1,61 Promille.

Weil sich der 25-Jährige auch weiterhin sehr aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur nächsten Dienststelle gebracht. Außerdem musste er sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung laufen. |cri

Transporter nimmt Pkw die Vorfahrt – zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots) – Ein Mercedes und ein VW Transporter sind am Mittwochnachmittag an der Ecke Erzhütter Straße/Rütschhofstraße zusammengestoßen. Eine Fahrerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.40 Uhr, als die 60-jährige Transporter-Fahrerin mit ihrem VW Caravelle aus der Rütschhofstraße kam und die Erzhütter Straße geradeaus überqueren wollte, um in den Blechhammerweg einzufahren. Dabei nahm sie der 70-jährigen Mercedes-Fahrerin, die in der Erzhütter Straße stadteinwärts fuhr, die Vorfahrt und krachte gegen den Pkw.

Die 70-Jährige zog sich bei der Kollision Verletzungen zu, die zunächst vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt wurden. Anschließend brachte ein Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus. Die Transporter-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt; sie erlitt ein Schleudertrauma.

Am Transporter entstand vorne links ein leichter Schaden. Der Mercedes wurde im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. |cri

Diebe stehlen Fahrrad in Etappen

Kaiserslautern (ots) – Offenbar in „Etappen“ stehlen Diebe in der Rousseaustraße Einzelteile eines Fahrrads. Am Mittwoch meldete eine Anwohnerin, dass aus ihrem Kellerraum das Hinterrad ihres Fahrrads verschwunden ist. Tatzeit war vermutlich am vergangenen Wochenende. Ein paar Wochen zuvor sei bereits der dazugehörige Sattel auf die gleiche Weise abhanden gekommen.

Auch diesmal hätten sich unbekannte Täter in dem Mehrfamilienhaus Zugang zu dem mit einem Schloss gesicherten Kellerabteil verschafft. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gibt es derzeit nicht. Zeugen, denen in den vergangenen Tagen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Mit hohem Kraftaufwand E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 72-jähriger Stadtbewohner meldete der Polizei einen Fahrraddiebstahl aus dem Lothringer Dell. Laut seinen Angaben müssen die Langfinger zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zugeschlagen haben. In der Zeit stand das schwarze E-Bike der Marke Bergamont in der Garage des Mannes.

Das Touringrad war mit einer massiven Eisenkette an einer Bodenverankerung gesichert. Die Täter lösten mit erheblichem Kraftaufwand die Verankerung und nahmen sie mitsamt Fahrrad mit. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wer hat den Unfall verursacht?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen wegen eines Unfalls in der Altenwoogstraße am Mittwochmorgen. Der Grund: Beide Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren gegen 9 Uhr eine 37-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen nebeneinander in Richtung Fischerstraße.

Als beide auf gleicher Höhe waren, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Hyundai und dem Mercedes. Beide Beteiligten beschuldigten im Nachgang den anderen, zu weit auf dessen Fahrspur gekommen zu sein und dadurch den Unfall verursacht zu haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Altstadtrevier unter: 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Kaiserslautern (ots) – Beim Abbiegen von der Pirmasenser Straße in die Königstraße hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen eine Fahrradfahrerin übersehen und mit seinem Pkw erfasst. Die 55-Jährige fuhr kurz nach 7 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg, der parallel zur Königstraße verläuft, Stadteinwärts.

Sie wurde von dem 28-jährigen Autofahrer, der mit seinem Audi A4 aus der Pirmasenser Straße kam und nach links abbiegen wollte, seitlich angefahren. Die Radlerin stürzte zu Boden und zog sich Prellungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Das Mountainbike wurde leicht beschädigt, am Audi entstand eine Delle in der Motorhaube. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1.500 Euro. |cri

Kreis Kaiserslautern

Betrüger geben auf

Otterberg (ots) – Unbekannte versuchten am Mittwochabend einen Senior übers Ohr zu hauen. Hierzu gaukelten sie ihm vor, dass es sich bei den Anrufern um Polizeibeamte handeln würden, die gerade eine Diebsbande festgenommen hätte. Nach ihren Angaben hatten die Diebe eine Namensliste dabei, auf welchem auch der Name des Rentners aufgeführt gewesen sei.

Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem 76-Jährigen, dass die Täter auf der

anderen Seite der Leitung irgendwann sprachlos waren. Schließlich quittierten die Betrüger mit einer kurzen und knappen Verabschiedung das Telefongespräch. Nach dem Anruf erstatte der Mann umgehend Anzeige bei der Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm. |kfa