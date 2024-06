Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen (ots) – Der Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch 05.06.24 gegen 01 Uhr, ein Autofahrer in der Joseph-Vögele-Straße gemeldet, der in Schlangenlinien gefahren war und schließlich beim Einparkvorgang einen geparkten LKW beschädigt hatte. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Der Autofahrer, ein 51-Jähriger, wurde durch die Polizeikräfte bei seinem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert. Er war augenscheinlich alkoholisiert und nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Zudem verhielt er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er musste schließlich fixiert werden, wogegen er sich wehrte sodass er zu einem Widerstand kam. Ein Polizeibeamter sowie der 51-Jährige selbst wurden hierbei leicht verletzt.

Der Mann, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde schließlich zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Katalysatordiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits zwischen dem 28.05.2024 ab 20 Uhr und dem 29.05.2024 um 10 Uhr, entwendeten Unbekannte den Katalysator eines in der Niederfeldstraße auf Höhe der Nachtigalstraße abgestellten grauen Mazdas. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 04.06.2024 gegen 19:20 Uhr, kontrollierten Polizisten den 49-jährigen Fahrer eines Motorrollers, nachdem er ihnen auf der Rohrlachstraße Schlangenlinien fahrend entgegen kam. Sowohl der 49-Jährige als auch sein 51-jähriger Sozius machten einen stark alkoholisierten Eindruck.

Ein Atemalkoholtest war bei dem Fahrer nicht möglich. Der 49-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schlüssel seines Rollers wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Dienstag 04.06.2024 ab 17 Uhr und Mittwoch 05.06.2024 um 01 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Kleestraße abgestellten Mini Cooper. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 €.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Raschigstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Wollstraße/Raschigstraße missachtete am 04.06.2024, gegen 22 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 60-jährigen PKW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. An den Autos entstand Schaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro.