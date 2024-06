Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots) – Zwischen Montag 03.06.2024 ab 19 Uhr und Dienstag 04.06.2024 um 08 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem unverschlossenen PKW, welcher im Ostring parkte, eine Tasche samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zurückzulassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Mutterstadt (ots) – Am Freitag 31.05.2024 gegen 14:50 Uhr, verlor ein 59-jähriger PKW-Fahrer in der Ritterstraße vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand.

Entgegen der Erstmeldung erlitt der Fahrer glücklicherweise keine schweren Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang bzw. dessen Ursache dauern an.