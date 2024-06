Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Zwischen Dienstag 04.06.2024 ab 17:30 Uhr und Mittwoch 05.06.2024 um 01:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bernatzstraße ein. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zweifacher Ladendieb landet kurzzeitig im Gewahrsam

Speyer (ots) – Gegen 08:30 Uhr am Dienstag wurde der Polizei ein Ladendieb in einem Lebensmittelgeschäft in der Auestraße gemeldet. Der 23-jährige Mann hatte aus dem Geschäft mehrere Kopfhörer, mehrere Dosen eines Energydrinks, mehrere Flaschen Alkohol, etwas Fleisch und ein paar Zwiebeln im Gesamtwert von ca. 220 Euro entwendet.

Die Gegenstände wurden Mitarbeitern wieder ausgehändigt, der Mann zunächst für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und anschließend dort aus den Maßnahmen entlassen. Kurz nach 11 Uhr meldete ein Supermarkt in der Maximilianstraße einen flüchtigen Ladendieb, dessen Beschreibung auf den oben genannten 23-Jährigen passte. Der Mann wurde durch eine Polizeistreife im Nahbereich angetroffen.

Das Diebesgut, diverse Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 50 Euro, hatte er in seinem Rucksack verstaut. Die Waren wurden Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt. Der zweifache Ladendieb wurde zunächst in Gewahrsam genommen und erneut zu hiesiger Dienststelle verbracht. Etwas später wurde er aus dem Gewahrsam entlassen, ihm wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt.

Beinahe Unfall, Fahrer steht unter Einfluss von THC

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 08:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Ludwigstraße / Roßmarktstraße beinahe zu einem Unfall. Ein 7-Jähriger Radfahrer in der Ludwigstraße bemerkte einen bevorrechtigten, von rechts aus der Roßmarktstraße kommenden, 22-jährigen PKW-Fahrer nicht. Bevor es zum Zusammenstoß kam, konnten beide ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei, stellten die eingesetzten Beamten bei dem 22-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Der junge Mann wurde schließlich mit zur Dienststelle genommen, auf welcher ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden einer nüchternen Person übergeben.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Aus gegeneben Anlass möchten wir daher eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich sondern auch andere.