Nach „wilder Fahrt“ – Weitere Zeugen und Betroffene dringend gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Nach der Festnahme eines 45-jährigen Mannes, der am Freitagabend im Stadtgebiet mehrere Verkehrsunfälle verursachte, sucht die Polizei weitere Zeugen und auch Betroffene.

Wer die Fahrt des schwarzen Mercedes gegen 21.30 Uhr im Bereich Messeplatz / Spittelstraße/Steinstraße beobachtet hat oder selbst gefährdet wurde, wird gebetensich umgehend mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus sind die Ermittler an Fotos und Videoaufnahmen interessiert, die am Freitagabend gefertigt wurden. Diese können über das Hinweisportal der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://rlp.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

Der Mercedes-Fahrer hatte zunächst im Bereich des Messeplatzes mehrere Unfälle verursacht und dabei Sachschäden angerichtet. Zwei Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Altstadt, teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und mit überhöhter Geschwindigkeit.

Er durchquerte auch die Steinstraße, in der sich zu dieser Zeit mehrere Fußgänger aufhielten. Der Pkw konnte schließlich in der Spittelstraße durch einen Funkstreifenwagen gestoppt und der Fahrer festgenommen werden, wobei er Widerstand leistete.

Die Staatsanwaltschaft hat den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, insbesondere weil durch die wilde Fahrt mehrere Menschen rücksichtslos gefährdet wurden. Die Betroffenen werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu melden.

Der 45-jährige Beschuldigte wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. |cri

Mann schlägt Frau – Polizei sucht Opfer und Täter

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Passantin rief am Dienstag die Polizei um Hilfe. Der Grund: Sie beobachtetet gegen 23:20 Uhr in der Pariser Straße wie ein Mann mehrfach mit der Faust auf eine Frau einschlug. Nach ihren Angaben forderte die Zeugin den Angreifer auf, die Schläge zu unterlassen.

Sowohl der Mann, als auch die Frau machten sich im Anschluss aus dem Staub. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen jetzt weitere Zeugen. Besonders wichtig ist der Polizei, dass sich auch das vermeintliche Opfer meldet, da die persönlichen Daten der Frau noch unbekannt sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |kfa

Joint rauchend auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Den richtigen Riecher hatten Beamte am späten Dienstag in der Albrechtstraße. Bei einer Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter konnten sie bei dem 46-jährigen Fahrer Marihuanageruch feststellen. Darauf angesprochen gab der Mann zu, soeben bei der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Einen Urintest lehnte der 46-Jährige ab, da das Ergebnis sowieso positiv ausfallen würde.

Der Rollerfahrer musste die Polizisten mit zum Revier begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die soll nun Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des Mannes geben. Damit aber nicht genug: Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine gültige Versicherung für das Gefährt nachweisen.

Die eingesetzten Kräfte stellten den Elektroroller daher sicher. Auf den Mann kommen jetzt Ermittlungen bezüglich der Trunkenheitsfahrt, sowie Fahren ohne Versicherungsschutz zu. |kfa

Nach Unfall einfach abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag kam es am Opelkreisel zu einer Unfallflucht. Ein 82-jähriger Autofahrer wollte gegen 17:15 Uhr mit seinem Hyundai SUV von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er eine 64-jährige Frau mit ihrem Auto, die sich bereits auf der Spur befand. Es kam, wie es kommen musste, und der Mann streifte den BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 82-Jährige davon. Eine aufmerksame Augenzeugin bemerkte den Unfall und gab der Polizei Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers beitrugen.

Eine Streife konnte den Hyundai-Fahrer an seiner Wohnung antreffen und entsprechende Schäden am Fahrzeug feststellen. Der 82-Jährige muss sich wegen Verdacht der Fahrerflucht rechtfertigen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Frau bei Unfall schwer verletzt

Weilerbach (ots) – Am Dienstag kam es im Kreisel der Danziger Straße zu einem Unfall. Ein Lkw stieß mit einer Fußgängerin zusammen, wobei die Frau schwer verletzt wurde. Zu dem folgeschweren Unfall kam es nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, als eine 55-jährige Fahrerin gegen 12:30 Uhr mit ihrem Lastkraftwagen aus Richtung eines Discounter-Marktes in den Verkehrskreisel einfahren wollte.

Hierbei übersah sie eine 73-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war die Straße vor dem Kreisel zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die Seniorin unter dem Fahrzeug eingeklemmt und noch einige Meter mitgeschleift, bevor der Lkw schließlich zum Stehen kam. Zufällig anwesende Polizeikräfte befreiten die Frau.

Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber brachte die schwer verletze 73-Jährige in ein Krankenhaus. Die Kraftfahrerin stand unter Schock und musste ebenfalls vom Rettungsdienst

behandelt werden. Der Kreisel war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde der Lkw sichergestellt.

Aufgrund der Tageszeit befanden sich viele Menschen vor Ort, die den Unfall beobachtet haben könnten. Zeugen des Unfallhergangs, werden gebeten, sich unter: 0631/369-2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden.

Da diese nicht alltäglichen Bilder sehr belastend sein können, steht Betroffenen unter

der Telefonnummer 0631 369-1405 die Opferschutzbeauftragten des Polizeipräsidiums Westpfalz als Ansprechpartnerin zur Verfügung. |kfa