Mann sprüht in der S-Bahn mit Reizstoff

Mannheim (ots) – In der Nacht auf Dienstag 04.06.2024, hat ein Mann in der S-Bahn am Mannheimer Hauptbahnhof Reizstoff versprüht. Bundespolizisten stellten ihn. Gegen 01:15 Uhr befand sich der 30-jährige algerische Staatsangehörige in der S2, welche gerade einen Halt am Mannheimer Hauptbahnhof hatte. Hier gab er mehrere Sprühstöße mit einem Pfefferspray ab und verließ im Anschluss den Zug in Richtung Haupthalle.

Anhand der Personenbeschreibung durch anwesende Zeugen stellte die Bundespolizei den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung am Hauptbahnhof fest. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät ohne jegliche Kennzeichnung auf. Dieses wurde sichergestellt. Durch die Tathandlung wurde eine Person leicht verletzt.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der 30-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zum Zwecke der Ermittlung seines Aufenthaltes polizeilich gesucht wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Gegenstand dieser ist insbesondere der Grund der Tathandlung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

25-Jähriger einstweilig untergebracht

Mannheim (ots) – Der 25-jährige Mann, der am Dienstagabend zunächst mehrere Wahlplakate

beschädigt und entwendet und kurze Zeit später einem AfD-Politiker mit einem Cuttermesser eine Schnittverletzung hinter dem Ohr und eine Stichverletzung im linken Unterbauch zugefügt haben soll, wurde heute Nachmittag beim Amtsgericht Mannheim dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags und ordnete die einstweilige Unterbringung in

einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 25-Jährige wurde anschließend wieder

in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern weiter an.

Kanalschaden – Vollsperrung der Hafenstraße zwischen Werftstraße und Böckstraße

Mannheim (ots) – Aufgrund eines Kanalschadens in der Hafenbahnstraße, Fahrtrichtung Sandhofen, müssen auf Höhe der Straße „Zum Herrenried“ die beiden Fahrspuren sofort, ab 15 Uhr gesperrt werden, da ein Straßeneinbruch droht.

Es wird mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen sein. Die Stadt Mannheim sowie die Polizei Mannheim bitten darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Ansprechpartner der Stadt Mannheim zur Verfügung.

https://www.mannheim.de/de/presse/kanalschaden-sperrung-der-hafenbahnstrasse-ab-15-uhr

Einbruch in Friedhofsgebäude – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Montag gegen 16 Uhr, und Dienstag gegen 06 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu dem Bürogebäude eines Friedhofes in der Bergstraße. Im weiteren Verlauf wurde hieraus ein Laptop entwendet. Eine Diebstahls- und Sachschadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.