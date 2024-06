Bedrohungslage im Zug

Neu-Edingen (ots) – Am Mittwoch 05.06.2024 kam es im Zug zu einer möglichen Bedrohungslage mit einem Messer. Es wurde niemand verletzt. Die Bundespolizei sucht Zeugen. Gegen 13:35 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Information über eine

männliche Person in der Regionalbahn 67 (Laufweg: Schwetzingen – Frankfurt), welcher Reisende mit einem Messer bedroht.

Beim Eintreffen der Streifen von Bundes- und Landespolizei am Bahnhof Neu-Edingen stand der betroffene Zug am Bahnsteig 1. Die im Zug befindlichen Reisenden wurden durch die Beamten geordnet und koordiniert aus diesem evakuiert. Der 43-jährige deutsche Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer auf. Dieses wurde sichergestellt.

Keiner der ca. 100 Reisenden im Zug wurde verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den 43-Jährigen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Geschädigte und Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter: 0721-120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Brand einer E-Lok

Hirschberg/Bergstraße (ots) – Dienstag 04.06.2024 kam es in Hirschberg an der Bergstraße zum Brand einer E-Lok. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen 19:10 Uhr fing der Stromabnehmer des betroffenen Güterzugs des Eisenbahnverkehrsunternehmens Rail Bavaria Logistik auf freier Strecke Feuer. Die Bahnstrecke war von 19:10-01:30 Uhr gesperrt.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg wurde der Brand vollständig gelöscht. Der Zug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Aktuell wird ein

Fremdverschulden ausgeschlossen.

Durch die Streckensperrung kam es zu massiven bahnbetrieblichen Auswirkungen. So

erhielten 36 Züge insgesamt 2099 Minuten Verspätung, es gab 28 Umleitungen sowie

drei Teilausfälle.

Autofahrerin prallt gegen geparktes Fahrzeug und wird dabei leicht verletzt

Hockenheim (ots) – Am Dienstag fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin gegen 12:45 Uhr auf der Waldstraße, als sie zunächst einem ordnungsgemäß geparkten Auto ausgewichen ist. Hierbei verlor die Frau die Kontrolle über ihr Auto, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Renault eines 67-Jährigen.

Die 36-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und medizinisch betreut. Der 37-jährige Ehemann sowie die 2-jährige Tochter, die sich ebenfalls in dem Fahrzeug befanden, blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Autos wurden durch den Aufprall stark beschädigt, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Restmüll in Müllfahrzeug in Brand geraten

Brühl (ots) – Aus bislang unbekannten Gründen gerieten Mittwoch gegen 07:30 Uhr in einem Müllwagen ca. zwei Tonnen Restmüll in Brand. Um ein vollständiges Übergreifen des Feuers auf das Fahrzeug zu vermeiden, wurde der Inhalt des Müllfahrzeugs auf die Fahrbahn der Anton-Langlotz-Straße geleert.

Nach dem bisherigen Stand kam es zu keinem Personenschaden. Die Feuerwehr übernimmt derzeit die Löschmaßnahmen.