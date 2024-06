Autoreifen zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Beiertheim-Bulach (ots) – In der Nacht auf Montag zerstachen bislang unbekannte Täter mehrere Autoreifen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bisherigen Feststellungen zufolge machten sich die Unbekannten zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 07:50 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand an jeweils allen Reifen von 4 in der Bannwaldallee

unter einer Brücke geparkten Fahrzeuge zu schaffen.

Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um zwei Wohnmobile, einem Pkw sowie einem Anhänger. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Unbekannte brechen in Kulturverein ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in die Räume eines religiösen Kulturvereins in der Karlsruher Gerwigstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwischen Dienstag 23:30 Uhr und Mittwoch 04:25 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den nahe der Kreuzung Gerwigstraße/Käppelestraße gelegenen Vereinsräumen.

Anschließend drangen die Diebe in einen Aufenthaltsraum sowie Lagerräume ein, wo sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendeten. Nachdem die Täter vermutlich beim Aufbruch einer weiteren Tür im Obergeschoss scheiterten, flüchteten sie unerkannt aus dem Anwesen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu melden.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstag in der Zeit zwischen 07:20-15:30 Uhr Zutritt in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Welfenstraße in Karlsruhe. Anschließend brachen die Täter die Wohnungstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss gewaltsam auf, um in das Innere zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kripo unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.