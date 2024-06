Neustadt: Rauchentwicklung aus Gebäude kommt von Lok

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Mittwochnachmittag, 05.06.2024, wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Winzinger Straße alarmiert. Auf der Anfahrt war für die anrückenden Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung wahrnehmbar.

Aufgrund der Ortskenntnisse war klar, dass die Rauchentwicklung vom dortigen Lokschuppen des Kuckucksbähnel kommt. Vor Ort konnte vom Einsatzleiter unverzüglich Entwarnung an die Feuerwehreinsatzzentrale gemeldet werden. Mitarbeiter der Museumsbahn heizten die Dampflok an, was zu der wahrgenommenen schwarzen Rauchentwicklung führte. Von Seiten der Feuerwehr waren keinen Einsatzmaßnahmen einzuleiten. Die weiter anrückenden Einsatzkräfte konnten aufgrund der Erkundung abbestellt werden und wieder einrücken.

Im Einsatz standen acht Einsatzkräfte mit einem Löschfahrzeug zusammen mit dem Rettungsdienst.