Versuchtes Tötungsdelikt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachdem ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen im Metznerpark (01.06.2024) einen 52-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt hatte, wurde er unmittelbar nach der Tat durch Polizeikräfte in Frankenthal vorläufig festgenommen.

Da die rechtlichen Voraussetzungen zur Erwirkung eines Haftbefehls zu dieser Zeit nicht ausreichend erschienen waren, wurde auf eine Vorführung nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal zunächst verzichtet. Nach weiteren Ermittlungen der Behörden wurde der Sachverhalt erneut bewertet. Die Staatsanwaltschaft konnte nun einen dringenden Tatverdacht bezüglich des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung begründen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Frankenthal daraufhin Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Der Beschuldigte wurde am Montag (03.06.2024) durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einbruchsdiebstahl in Pfarrbüro

In der Nacht vom 02.06.24 auf den 03.06.24 verschafften sich bisher unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu einem Pfarrbüro in der Vierlingstraße in Frankenthal. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Entwendet wurde Bargeld sowie ein Tresor. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am 03.06.2024, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, ereignete sich in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal eine Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende Pkw touchierte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.