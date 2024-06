Aus dem Verkehr gezogen

Insgesamt drei Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol und-/oder Drogeneinfluss standen, wurden aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde der Polizei am 03.06.2024, gegen 17:30 Uhr, ein 36-jähriger Radfahrer gemeldet, der in Schlangenlinien die Heinigstraße entlangfahren würde. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße konnte der Radfahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest verlief negativ. Positiv reagierte hingegen ein Drogentest auf Amphetamin, Metamphetamin, THC sowie Kokain. Das Fahrrad wurde präventiv sichergestellt und dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Noch am gleichen Tag, gegen 22:45 Uhr, wurde ein 25-jähriger Autofahrer in der Niederfeldstraße kontrolliert. Der Mann war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da sich zudem Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 25-Jährigen ergaben, wurde ein Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. In der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Am 04.06.2024, gegen 1 Uhr, wurde außerdem ein 54-Jähriger, der mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien die Heinigstraße in Richtung Saarlandstraße entlangfuhr, kontrolliert. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, was durch einen Alkoholtest bestätigt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

An der Kreuzung Von-Weber-Straße/Mundenheimer Straße erfasste am 03.06.2024, gegen 16 Uhr, ein 60-jähriger Autofahrer einen 30-jährigen Fahrradfahrer. Letzter stürzte durch den Zusammenstoß und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.200 Euro.

Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

In der Maudacher Straße versuchten Unbekannte am Montag, 03.06.2024, zwischen 0 Uhr und 14:30 Uhr, in ein Mehrparteienhaus einzudringen. Davon zeugen mehrere Hebelspuren an der Eingangstür. Es war den Unbekannten offensichtlich nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in das Haus zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Trickdiebstahl

Ein 83-Jähriger wurde am Montagnachmittag (03.06.2024, 15 Uhr) von einem Mann angesprochen. Dieser war zuvor aus einem hellblauen Kleinwagen mit italienischem Kennzeichen ausgestiegen. Der Mann gab an, Uhrenhändler aus Italien zu sein und aus persönlichen Gründen unbedingt mit der 81-jährigen Ehefrau des 83-Jährigen spreche zu müssen. Nachdem der vermeintliche Uhrenhändler ins Haus gelassen wurde, verstickte er sich im Gespräch mit der Seniorin wiederholt in Widersprüche bis er schließlich zügig das Haus verließ und wegfuhr.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,70 m groß, 40-50 Jahre, Glatze, rundes Gesicht, korpulente Figur, dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsversuche scheitern

Betrüger versuchten am 03.06.2024 einen Senior und eine Seniorin am Telefon zu täuschen. Zunächst erhielt der 82-Jährige aus Gartenstadt einen Anruf. In einer Bandansage sollte ihm weißgemacht werden, dass auf sein Konto mehrere hundert Euro überwiesen wurden. Um das Geld anzunehmen, müsse er nun lediglich die Taste 1 drücken. Mit einer ähnlichen Masche sollte auch eine 86-Jährige aus Oggersheim hereingelegt werden. Hier wurde ebenfalls in einer Bandansage in Aussicht gestellt, dass die Seniorin Geld erhalte, sofern sie die Taste 1 ihres Telefons drücken würde. Beide Angerufenen erkannten die betrügerische Absicht sofort und legten auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

an. Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen. Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Taxifahrt endet mit Körperverletzung

In der Nacht zum Dienstag (04.06.2024), gegen 01:30 Uhr, waren eine 33-Jährige und ihr 57-jähriger Begleiter mit einem Taxi in Ludwigshafen unterwegs. Als die Fahrt in der Friedrich-Profit-Straße endete, kam es zum Streit zwischen der 33-Jährigen und dem Taxifahrer. Im Zuge dessen beleidigte der Fahrer die Frau und biss ihr in den Arm. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt.

Unfallverursacher flüchtet

Am Montag (03.06.2024), gegen 15:45 Uhr, kam es an der Einmündung der Arnimstraße in die Nietzschestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 60-jährigen Motorradfahrerin und einem Mercedesfahrer. Der Autofahrer hatte die Vorfahrt der Motorradfahrerin missachtet, weshalb diese stark abbremsen musste und stürzte. Die 60-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Motorrad entstand Sachschaden. Anstatt sich um den Personalienaustausch und die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Autofahrer von der Örtlichkeit. Da die 60-Jährige jedoch sein Kennzeichen ablesen konnte, konnte der Mercedesfahrer, ein 24-Jähriger, im Nachgang ermittelt werden. Er wird sich wegen Fahrerflucht verantworten müssen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagnachmittag (02.06.2024), 16:00 Uhr und Montagmorgen (03.06.2024), 05:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einem Wohnhaus am Straßenrand des Finkenwegs abgestellten Motorroller im Wert von circa 500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .