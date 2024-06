In Haus eingebrochen

Am Montag, 03.06.2023, zwischen 11:30 Uhr und 19:50 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Haus in der Paracelsusstraße in Speyer. Um ins Gebäude zu gelangen, zerstörten sie eine Fensterscheibe. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, wird aktuell ermittelt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer – PKW rutscht in Silbersee

Ein 26-Jähriger befuhr am Montagabend gegen 21:40 Uhr mit seinem PKW eine private Rasenfläche am Uferrand des Silbersees am Binshof. Im Rahmen eines Wendevorgangs übersah der Fahrer ein Gefälle und rutschte samt PKW in den Silbersee. Das Fahrzeug lief hierdurch fast vollständig mit Wasser voll. Die Insassen konnten sich eigenständig aus dem PKW befreien. Gemeinsam mit der Feuerwehr Speyer wurde das Fahrzeug aus dem See befördert. Dieses war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde hierdurch niemand.

Speyer – Verkehrsunfall zwischen PKW und Mofa

Am Montagabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines PKWs die Tullastraße in Fahrtrichtung Waldseer Straße. Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer befuhr gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sozius die Spaldinger Straße in Fahrtrichtung Tullastraße. An der Kreuzung zur Waldseer Straße bog der PKW-Fahrer nach links ab und übersah den geradeausfahrenden Mofa-Fahrer. Der 17-Jährige führte noch eine Vollbremsung durch, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug. Beide Fahrzeugnutzer stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 1.300 Euro.

Speyer – Tödlicher Verkehrsunfall

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Speyer zu einem tödlich verunfallten Motorradfahrer

Am Montagabend gegen 18.13 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie ein 19-jähriger Motorradfahrer hintereinander die Industriestraße in Speyer aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung der Joachim-Becher-Straße. Während eines Überholvorganges des Motorradfahrers kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und dem Auflieger des Sattelzuges, wodurch der Motorradfahrer verunfallte. Der 19-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfallherganges beauftragt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Unfallursache dauern an.