Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Unfallflucht mit Motorrad am 20.05.24 – Erneuter Zeugenaufruf

Annweiler (ots)

Bereits am 21.05.24 war ein Zeugenaufruf wegen einer Unfallflucht vom Vortag gestartet worden. Dabei war ein Motorradfahrer infolge eines Überholmanövers eines weiteren Motorradfahrer zu Fall gekommen und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Mittlerweile liegen konkretisierende Angaben zum Unfallverursacher vor. Demnach wird der Unfallverursacher wie folgt beschrieben: Die schlanke, männliche Person trug eine schwarze Lederkombi mit Rottönen, einen dunklen (vermutlich schwarzen) Cross-Helm sowie eine verspiegelte/getönte Ski-/Crossbrille. Bei dem Motorrad soll es sich um eine Ducati Hyper Motard in den Farben Schwarz, rot und weiß/silber gehandelt haben, welche über nicht serienmäßige Spiegel verfügte.

Wer aufgrund der neuen Erkenntnisse Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler

Edenkoben – Mit dem Handy erwischt

Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück – wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes. Gestern (03.06.2024, 14.45 Uhr bis 16.16 Uhr) wurden in der Staatsstraße innerhalb 90 Minuten 11 Autofahrer mit einem Bußgeld von 100 Euro sanktioniert, weil sie während der Fahrt telefonierten. Wir können immer wieder nur an das Verantwortungsbewusstsein der Fahrzeugführer appellieren: „Tagtäglich ereignen sich zum Teil schwere Verkehrsunfälle mit Ablenkung – insbesondere das Nutzen von Handys. Daher bei der Fahrt Hände weg vom Handy!“ Fünf weitere wurden mit 30 Euro belangt, weil sie nicht angegurtet waren.

E-Roller gestohlen – Zeugen gesucht

Pleisweiler-Oberhofen – Industriegebiet (ots)

In der Zeit vom 31.05. bis 03.06.24, wurde ein Im Weidfeld 18 abgestellter E-Roller der Marke Ninebot, im Wert von circa 400.- Euro entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343 – 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de erbeten.