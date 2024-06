Verkehrsunfall mit Verletzten

Worms – B9 (ots) – Am Dienstag gegen 07:55 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Eich mit ihrem Pkw die B9 von Worms kommend in Fahrtrichtung Mainz. Unmittelbar dahinter befand sich eine 31 Jahre alte Frau aus Osthofen, die mit ihrem Pkw dieselbe Strecke befuhr. Nach aktuellem Stand wollte die vorausfahrende Frau mit ihrem Fahrzeug wenden und übersah hierbei das nachfolgende Fahrzeug.

Hierdurch kam es zu einer Kollision beider Pkw, die nicht unerheblich beschädigt wurden. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin wurde schwerverletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallgegnerin trug nach jetzigem Stand lediglich leichtere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde die Bestellung eines Gutachters für die

Unfallaufnahme angeordnet. Für die Dauer der Maßnahmen vor Ort musste die B 9 zwischen den Einmündungen L 409 und L 386 voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 13 Uhr aufgehoben.

Kreis Alzey-Worms

Einbruch in Saulheim

Saulheim (ots) – Am Dienstag 04.06.2024 um 01:30 Uhr, wurde in ein Geschäft in Saulheim, Marie-Curie-Ring, eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zum Objekt.

Im Kassenbereich wurden die Zigarettenschränke aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Die Täter entkamen in unbekannte Richtung mit Zigaretten im Verkaufswert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.