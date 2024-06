Hinterrücks angegriffen und am Hals verletzt

Kaiserslautern (ots) – Am Montag gegen 23 Uhr näherte sich in der Königstraße ein Mann von hinten einem Paar und griff den 40-jährigen männlichen Begleiter an. Hierbei verletzte er sein Opfer mit einem Gegenstand am Hals. Im Anschluss machte sich der mutmaßliche Täter aus dem Staub.

Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzungen des 40-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht. Wer hat den Angriff beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2260 entgegen. |kfa

Schlägerei unter Jugendlichen

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Gelände der Maikerwe kam es am Montag gegen 22 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen 2 Jugendlichen. Gegen 22 Uhr gerieten ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger aufgrund einer Meinungsverschiedenheit aneinander. Nachdem Austausch von mehreren Schlägen trennten sich die Streithähne wieder.

Die Polizei und Mitarbeiter der Stadt konnten die zwei jungen Männer antreffen und kontrollieren. Nachdem die Aussagen aufgenommen wurden, erhielten beide einen Platzverweis. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Maikerwe verläuft aus polizeilicher Sicht friedlich

Kaiserslautern (ots) – Wie gewohnt endete auch dieses Jahr die Maikerwe am Montag mit einem lauten Knall: Das Höhenfeuerwerk zum Abschluss rundete das größte Volksfest in der Westpfalz ab. Wie jedes Jahr resümiert auch die Polizei die Festtage auf dem Messeplatz in Kaiserslautern. Die Bilanz hierzu fällt 2024 äußerst positiv aus.

Die Zahl aller bekannt gewordenen Straftaten war gegenüber dem Vorjahr nochmals rückläufig. Bereits im Mai 2023 war sie auf einem sehr niedrigen Niveau. Lediglich im Bereich der Körperverletzungsdelikte gab es einen leichten Anstieg von 3 auf 5 Auseinandersetzungen.

Im Bereich der Eigentumsdelikte wurden 2 Diebstähle, eine Unterschlagung sowie ein

Taschendiebstahl, polizeilich bekannt. Weiterhin kam es zu 2 Beleidigungen sowie 2 Sittlichkeitsdelikten. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Nach „wilder Fahrt“: Weitere Zeugen und Betroffene gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Nach der Festnahme eines 45-jährigen Mannes, der am Freitagabend im Stadtgebiet mehrere Verkehrsunfälle verursachte, sucht die Polizei weitere Zeugen und auch Betroffene. Wer die Fahrt des schwarzen Mercedes gegen 21.30 Uhr im Bereich

Messeplatz/Spittelstraße/Steinstraße beobachtet hat oder selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich umgehend mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus sind die Ermittler an Fotos und Videoaufnahmen interessiert, die am Freitagabend gefertigt wurden. Diese können über das Hinweisportal der Polizei

Rheinland-Pfalz unter https://rlp.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.

Der Mercedes-Fahrer hatte zunächst im Bereich des Messeplatzes mehrere Unfälle verursacht und dabei Sachschäden angerichtet. Zwei Fahrzeuginsassen erlitten

leichte Verletzungen. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Altstadt, teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und mit überhöhter Geschwindigkeit.

Er durchquerte auch die Steinstraße, in der sich zu dieser Zeit mehrere Fußgänger aufhielten. Der Pkw konnte schließlich in der Spittelstraße durch einen Streifenwagen gestoppt und der Fahrer festgenommen werden, wobei er Widerstand leistete.

Die Staatsanwaltschaft hat den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, insbesondere weil durch die wilde Fahrt mehrere Menschen rücksichtslos gefährdet wurden. Die Betroffenen werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu melden.

Der 45-jährige Beschuldigte wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. |cri

Kreis Kaiserslautern

Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Otterberg (ots) – Am Montagnachmittag kamen sich auf der L382 zwischen Baalborn und Otterberg ein Motorradfahrer und ein Autofahrer in die Quere. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu dem Unfall, als ein 72-jähriger Mann gegen 14:30 Uhr mit seinem Subaru SUV von der K36 kommend nach links in Richtung Otterberg abbiegen wollte.

Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 66-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der Zweiradfahrer in den Straßengraben. Hierdurch zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Sowohl der SUV, als auch das Motorrad wurden bei dem Unfall beschädigt. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um die Bergung der BMW Maschine. Der 72-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa