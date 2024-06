Einbrecher wirft Gullydeckel in Schiebetür – Zeugen gesucht

Mannheim-Quadrate (ots) – Am frühen Dienstag gegen 04:50 Uhr beobachte ein Zeuge einen schwarz gekleideten Mann, wie dieser einen Gullydeckel auf die Scheibe einer Parfümerie im Quadrat P5 warf. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Als der Verdächtige den Zeugen wahrnahm, ergriff er die Flucht.

Eine sofortige Fahndung führte nicht mehr zum Aufgreifen des Täters. Die Scheibe wurde durch den Gullydeckel nicht durchdrungen, jedoch stark beschädigt. Der Sachschaden liegt im 4-stelligen Bereich.

Zeugen, welche weitere Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel: 0621-1258-0 zu informieren. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

Dachstuhlbrand eines Gebäudes

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Montag gegen 20 Uhr geriet bei einem Mehrfamilienhaus der Dachstuhl in Brand. Das Brandgeschehen im Q2 Quadrat dauerte mehrere Stunden an und konnte schließlich Dienstagfrüh endgültig gelöscht werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Der Sachschaden liegt bei über 100.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Mannheim (ots) – Am Montag fuhr ein 19-Jähriger mit einem Mini von der BAB 656 auf die B37 in Richtung des Landesmuseums. Nach ersten Erkenntnissen führte Unachtsamkeit dazu, dass der Fahrer gegen 16:30 Uhr den auf der Linksabbiegerspur stockenden Verkehr zu spät bemerkte.

Dadurch kollidierte der Mini mit dem Heck eines vorausfahrenden VW, welcher wiederum auf einen Seat geschoben worden. Dabei entstand ein Schaden von ca. 38.000 Euro. Der Mini und der VW waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der 19-jährige Unfallverursacher sowie der 45-jährige Fahrer des VW verletzten sich durch die Kollision leicht und wurden vor Ort ambulant behandelt. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.