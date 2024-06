87-Jährige mehrfach getreten – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Bereits am Dienstag 28.05.24 kurz nach 18:30 Uhr, griff ein unbekannter Mann eine 87-jährige Frau in der Güterstraße an der dortigen Bushaltestelle an. Die Rentnerin hatte sich zuvor auf eine Sitzbank neben den dort bereits sitzenden Tatverdächtigen gesetzt. Aus bisher völlig unklarem Motiv stand der Mann auf und trat der Frau zweimal gegen die Hüfte, wodurch sie mit dem Kopf an die Hausfassade hinter ihr gestoßen wurde und sich verletzte.

Nach der Tat kamen der 87-Jährigen zwei Frauen zur Hilfe und leisteten erste Hilfe. Die Rentnerin wurde im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt.

Täterbeschreibung:

ca. 25 Jahre alt, ca. 174m groß, dunkel gekleidet, ziemlich große grobe Stiefel in schwarz, dunkle Haare, helle Haut.

Die beiden genannten Frauen oder weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06223/9254-0 zu kontaktieren.

Umfangreiche Suche nach 6-jährigem Kind endet glücklich

Edingen-Neckarhausen (ots) – Um kurz vor 15 Uhr wurde der Polizei ein 6-jähriges Mädchen aus Edingen-Neckarhausen als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben zunächst ohne Erfolg, weshalb ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert wurde.

Auf Grund von Hinweisen konnte die Vermisste gegen 16:30 Uhr in Wilhelmsfeld aufgefunden werden. Wie sich herausstellte, nutzte sie für ihren Ausflug den öffentlichen Nahverkehr. Was das junge Mädchen in Wilhelmsfeld wollte, bleibt wohl ihr Geheimnis.

Berauscht und bewaffnet auf E-Scooter unterwegs

Reilingen (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Hockenheim fiel am Montag um kurz vor 16 Uhr ein junger Mann auf, der mit einem E-Scooter ohne gültige Versicherung auf der Speyerer Straße fuhr. Zudem befand sich eine junge Frau mit auf dem Gefährt, was nicht erlaubt ist, weshalb die Streife beide anhielt.

Während der Kontrolle zeigte sich, dass der 17-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest ergab einen positiven Nachweis auf Cannabis. Zudem führt der junge Mann ein erlaubnisfreies Messer in seiner Umhängetasche mit sich. Nach Rücksprache mit seiner Mutter wurde das Messer auf deren Bitte eingezogen und vernichtet.

Der 17-jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht gegen ihn bestätigen, muss er mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Da der junge Mann angab, dass er sich den E-Scooter ausgeliehen hatte, leitete das Polizeirevier Hockenheim weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein.

Betrunkener greift Polizisten an und entschuldigt sich später dafür

Schriesheim (ots) – Am Montag um kurz vor Mitternacht, bat eine Anwohnerin der Talstraße das Polizeirevier Weinheim um Hilfe. Ein Mann wollte ihr Grundstück trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen. Eine Streife nahm Kontakt zu dem Mann auf.

Er weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Als er durchsucht werden sollte, wehrte sich dern 35-Jährige heftig und griff mit gezielten Tritten die Beamten an. Der Streife gelang es schließlich den Mann in Gewahrsam zu nehmen, während er wüste Beschimpfungen von sich gab. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2 Promille.

Nachdem der Mann seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausgeschlafen hatte, war ihm sein vorheriges Verhalten sichtlich unangenehm und er entschuldigte sich bei den Beamten. Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs verantworten.

Schwerer Unfall auf Parkplatz

St. Leon-Rot (ots) – Am Montag kam es um 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße „Im Schiff“. Ein 60-jähriger Dacia-Fahrer befuhr bereits genannten Parkplatz und musste um ein geparktes Fahrzeug herumfahren. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug des 60-Jährigen und einer 68-jährigen Passantin, welche gerade über den Parkplatz lief.

Die 68-Jährige wurde von dem Dacia erfasst und überrollt. Hierbei erlitt die 68-jährige Passantin schwere, aber glücklicherweise nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht und wird dort weiter medizinisch behandelt. Das Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt.

Durch die Staatanwaltschaft Heidelberg wurde eine Blutprobe bei dem 60-Jährigen angeordnet. Ebenso wurde ein Sachverständiger hinzugezogen sowie das Fahrzeug sicher gestellt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand in Firma

Ladenburg (ots) – Am Montag gegen 16:55 Uhr, kam es in Ladenburg in der Straße „Am Hafen“ zu einem Brand. Auf Paletten gelagerte Steinwolle hatte auf einer Freifläche eines Industriebetriebs Feuer gefangen. Die Rauchsäule der schlussendlich etwa 320 brennenden Paletten war weithin sichtbar. Den Feuerwehren aus Ladenburg, Heddesheim und Ilvesheim gelang es gemeinsam den Brand zu löschen.

Zu Personen- oder Gebäudeschäden ist es nicht gekommen. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand nach Auskunft der Feuerwehr nicht. Die Ermittlungen zu der noch unklaren Brandursache hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen.