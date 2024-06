Raub auf Straße – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 59-jährige Frau wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in Karlsruhe von zwei Unbekannten bedroht und ihr anschließend der Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 59-Jährige wohl gegen 01.30 Uhr in der Kaiserallee im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Yorckstraße auf, als sie von zwei Männern angesprochen und bedroht worden sein soll.

Einer der Täter habe ihr den Rucksack von der Schulter gezogen und daraus einen Geldbeutel mit Bargeld und Ausweisdokumenten geraubt. Anschließend seien die unbekannten Männer mit Fahrrädern geflüchtet.

Nachdem wohl ein Passant auf die überfallene Frau aufmerksam wurde, kam er ihr im Bereich der Kaiserallee Höhe Mühlburger Tor zu Hilfe. Als die verständigte Polizei eintraf, hatte er die Örtlichkeit aber bereits verlassen und ist bislang nicht bekannt. Er ist ca. 50 Jahre alt, etwa 185 cm groß, hat kurze braune Haare und trug einen Dreitagebart.

Täterbeschreibung:

2 Männer, ca. 180-190 cm groß, arabisch aussehend, ca. 40-45 Jahre alt. Beide trugen Jeanshosen. Einer trug ein T-Shirt, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere der Passant, der der Frau zu Hilfe kam, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Brand auf Dachboden eines Mehrparteienhauses

Bruchsal-Heidelsheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstag auf dem Dachboden eines Mehrparteienhauses in Heidelsheim, ein Brand aus. Anwohner wurden gegen 09:35 Uhr auf den einen Brand in der Markgrafenstraße aufmerksam und wählten den Notruf. Da beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits Rauch aus einem Dachfenster des Mehrparteienhauses drang, evakuierten die Einsatzkräfte das betroffene Gebäude.

Das Feuer konnte daraufhin im Bereich des unbewohnten Dachbodens lokalisiert und von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Markgrafenstraße zwischen Kanzelberg und Sennigweg gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.