Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 02.06.2024 gegen 12:20 Uhr, kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wredestraße zu einem Brand eines Elektronikgerätes. Der schwelende Brand wurde gelöscht, bevor er auf die Wohnung übergreifen konnte. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte eine technischer Defekt brandursächlich gewesen sein.

Unfallfluchten im Stadtgebiet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 30.05.2024 zwischen 14-15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in einem Parkhaus Im Zollhof abgestellten Honda Civic. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Am Sonntag (02.06.2024), zwischen 12:00 und 15:00 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Kallstadter Straße abgestellter Skoda Karoq beschädigt. Auch in diesem Fall kümmerte sich der Verursacher nicht um die Regulierung des entstandenen Sachschadens in Höhe von circa 800 Euro.

Wer hat die Unfälle beobachtet und kann Hinweise auf die Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .